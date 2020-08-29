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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» забросил шесть шайб и во второй раз разгромил «Сарыарку»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над карагандинской «Сарыаркой» в во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 29 августа, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:1.

Первыми счет в матче открыли подопечные Юрия Михайлиса. На четвертой минуте «Барыс» реализовал численное преимущество — отличился Егор Петухов.

Барыс (Нур-Султан)

Во втором периоде команды обменялись шайбами при игре в большинстве. Сначала на 26-й минуте защитник «Сарыарки» Роман Анокин сравнял счет, но спустя девять минут Даррен Диц вновь вывел «Барыс» вперед.

Заключительный период остался за столичным клубом. На 44-й минуте в большинстве Валерий Орехов удвоил преимущество «Барыса», а через три минуты при игре в меньшинстве Дмитрий Гурков забросил четвертую шайбу в ворота «Сарыарки». На 53-й минуте Павел Акользин довел счет до крупного, забросив в меньшинстве, а спустя минуту Петухов оформил дубль.

В серии буллитов «Барыс» выиграл 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой игре команда Михайласа одержала победу со счетом 8:2.

Ранее «Барыс» провел два матча против усть-каменогорского «Торпедо». Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш — 6:4.

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