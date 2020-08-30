Кубок мэра Москвы: первая победа «Витязя», премьера «нового ЦСКА»

Источник: РИА "Новости"

Кубок мэра проводится с 2008 года. Ранее шесть раз турнир выигрывало «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018 и 2019 годы), четырежды — ЦСКА (2010, 2011, 2013 и 2017), дважды — «Спартак» (2009, 2015). Участниками турнира в разные годы также становились подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов».

«Витязь»: трофей уезжает в Подольск

Год назад «Витязь» остановился в шаге от победы на Кубке мэра Москвы, в последний день уступив победу по дополнительным показателям столичному «Динамо». На этот раз подмосковный клуб не дал конкурентам ни шанса.

Команда Михаила Кравеца начала турнир с победы над чемпионом России ЦСКА, проводившим свой первый матч в межсезонье (3:2). Успех в этой игре «Витязю» обеспечили две шайбы, заброшенные в большинстве с интервалом в полминуты на старте второго периода. Счет стал 1:3, и отыграть это отставание ЦСКА уже не смог.

Следующей «жертвой» «Витязя» пал московский «Спартак». Снова подмосковный клуб добился победы со счетом 3:2, но теперь для этого потребовался овертайм. Главным героем встречи стал канадский новичок «Витязя» Джастин Дэнфорт, отметившийся дублем и результативной передачей на Святослава Гребенщикова в овертайме.

Для гарантированной победы на турнире «Витязю» достаточно было взять одно очко в последней игре с московским «Динамо». Но выполнением задачи-минимум клуб не ограничился, и в овертайме Дэнфорт оформил второй дубль за два дня и принес «Витязю» трофей (3:2).

«Долгожданная победа для Подольска, думаю, с этого хорошая страница начинается в истории “Витязя”, В сезоне у нас амбиции высокие, будем стремиться к Кубку Гагарина», — заявил главный тренер победителей турнира Михаил Кравец.

ЦСКА: Локтионов и Слепышев — новые лидеры нападения?

Повышенный интерес на Кубке мэра Москвы в этом году вызывали матчи ЦСКА, из-за пандемии вынужденного отменить все предыдущие запланированные на лето контрольные игры (по словам главного тренера команды Игоря Никитина, только три игрока команды за лето не переболели коронавирусом).

Поэтому игры столичного турнира стали премьерным показом «нового ЦСКА», ведь после прошлого сезона команду покинули: шесть олимпийских чемпионов Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Алексей Марченко, а также Сергей Толчинский и Александр Романов, Иржи Секач и Линден Вей.

Тем не менее, тренерский штаб ЦСКА не стал с первой же игры бросать в бой всех ведущих игроков. В игре против «Витязя» на лед не вышла тройка Николай Голдобин — Марио Кемпе — Антон Слепышев, которой, возможно, и не хватило для победы (2:3).

Первый период следующей игры против московского «Динамо» также не предвещал ничего хорошего: проводивший дебютный матч за ЦСКА голкипер Александр Шарыченков уже к восьмой минуте пропустил три шайбы. Но после этого забивали только армейцы, и после второго периода счет уже был равным: Антон Слепышев оформил дубль, а Андрей Локтионов забросил вторую шайбу в двух матчах в форме ЦСКА. Для определения победителя потребовалась серия штрафных бросков, где победу «красно-синим» принес бросок Николая Голдобина (4:3).

Не менее результативным получилась и последний матч ЦСКА на Кубке мэра. Команда Игоря Никитина уверенно расправилась со «Спартаком» (5:2) и заняла второе место на турнире. Дублем отметился Андрей Локтионов (забил только три гола за весь прошлый сезон в «Металлурге»), еще по одной шайбе забросили Николай Голдобин, защитники Артем Блажиевский и Михаил Науменков.

«Спартак»: новое ведущее звено

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Заметно обновившийся в межсезонье «Спартак» открыл турнир эффектной победой над «Динамо». Команда Олега Знарка пропустила первой, когда на 39-й минуте капитан «бело-голубых» Вадим Шипачев переправил шайбу в ворота после броска Михала Чайковски.

В третьем периоде слово взяла новая легионерская тройка «Спартака» Мартин Бакош — Йори Лехтеря — Лукаш Радил. Словак Бакош дважды эффектно переиграл вратаря «Динамо» Александра Еременко, еще одну шайбу забросил чех Радил, а финн Лехтеря отметился тремя результативными передачами. Единственный «отечественный» гол «Спартака» забил еще один новобранец «красно-белых» Сергей Широков — 4:1.

Победной серии у «Спартака» не случилось, на следующий день команда уступила «Витязю» (2:3 ОТ). Правда, на этот матч Олег Знарок выставил уже не лучший свой состав, отдых получили Илья Зубов, Лукаш Радил и Артем Федоров.

Последние двое вернулись в состав в субботу, в последней игре против ЦСКА. Этот матч получился для «Спартака» самым неудачным на турнире (2:5), особенно — середина второго периода, когда «красно-белые» пропустили сразу три шайбы. Отыграться со счета 2:4 команде Олега Знарка не помогли даже легионеры, забившие шесть из восьми голов команды на турнире.

«Динамо»: без побед, без второго звена

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Московскому «Динамо» с приходом в команду Дмитрия Кагарлицкого и Оскара Линдберга удалось собрать сразу два ударных звена. Однако представить их на Кубке мэра команде не удалось: перед самым началом турнира швед угодил в карантин, и заменить его не удалось ни Ивану Игумнову, ни Илье Шипову. Более того, в первом периоде пятничной игры с ЦСКА из строя выбыл финн Тему Пулккинен, попавший под силовой прием защитника армейцев Михаила Науменкова.

Форварды первого звена Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин набрали свои первые очки на турнире только в третьем периоде заключительного матча против «Витязя» (2:3 ОТ).

Кадровые проблемы не позволили «Динамо», победителю предыдущих двух Кубков мэра, занести себе в актив этот турнир. «Бело-голубые» не одержали ни одной победы, но, по словам главного тренера команды Владимира Крикунова, в сезоне у «Динамо» все должно быть в порядке.