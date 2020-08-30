СКА хуже всех из фаворитов готов к сезону КХЛ. Откуда у Питера проблемы с составом, и уволят ли Брагина

Источник: Sport24

Нынешнее межсезонье получилось самым необычным в истории КХЛ. Предсезонная подготовка большинства команд была нарушена из-за пандемии коронавируса. В некоторых клубах было инфицировано много игроков, и им на несколько недель в июле-августа пришлось сидеть на карантине. Неслучайно Игорь Никитин на днях обмолвился, что подготовка к чемпионату у ЦСКА началась фактически только 15 августа, на месяц позже планируемой даты. Как и наставник армейцев, многие тренеры долго не могли рассчитывать на иностранных хоккеистов, в частности на новичков, которые не могли попасть в Россию из-за закрытых границ. Форвард «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде лишь неделю назад, Брендан Лайпсик несколько дней назад прилетел в Москву, а легионеры «Куньлуня» даже не успеют приехать к старту регулярного чемпионата. На фоне остальных СКА провел довольно спокойно межсезонье. У питерцев не было эпидемии COVID-19, по крайней мере команда целиком не садилась на самоизоляцию. Иностранцы прибыли еще в июле. Все турниры, в которых планировали сыграть армейцы, состоялись.

Отменить пришлось только сбор в Финляндии и товарищеские матчи с «Йокеритом». Вот только результат команда Валерия Брагина показала неудовлетворительный.

СКА летом участвовал в трех турнирах. Sochi Hockey Open в этом году прошел в странном формате: из-за вспышки коронавируса у «Сочи» играл молодежный состав, который встречался только с олимпийской сборной России, а армейцы провели четыре игры против «Локомотива». Два первых матча СКА выиграл, а затем два проиграл, что уже было первым звоночком. После десятидневного сбора в Сочи команда отправилась в Казань на TANECO Кубок чемпионов, где заняла последнее место, проиграв даже «Салавату Юлаеву» с ужасной защитой. На сам результат обращать внимание не стоит (победы в августе никому не нужны), но бросились в глаза проблемы с игрой армейцев. В большинстве еще хоть что-то получалось, а в равных составах — всего три шайбы за турнир. Неважно выглядела оборона, в которой на своем уровне выступали только Токранов и Хафизуллин. Антипин (одно из главных приобретений) с Ожигановым пока явно не в форме. Не убедили своей игрой Самонов и Хелльберг. Теперь уже очевидно, что приглашение Александра из «Витязя» и продление с ним контракта было ошибкой. Мельничук, который вынужден был уехать в Америку, легко бы выиграл у него конкуренцию. Как и у шведского голкипера, ошибки которого были заметны еще в первый год его игры за СКА. С атакой все тоже было не так просто. Вею и Ткачеву в первом звене не хватает крутого крайнего форварда: Галимов на эту роль не тянет, а других вариантов и нет. Тройка Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов часто пропадает со льда и не может «проснуться» весь матч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEV-3atsRSd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEV-3atsRSd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEV-3atsRSd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-26T07:04:26+00:00">26 Авг 2020 в 12:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все эти проблемы не были решены и на домашнем турнире им. Пучкова. Армейцы переиграли «Куньлунь» и «Сочи», которые по составу заметно слабее. Но в финале уступили принципиальному сопернику «Авангарду». В последних двух встречах в Петербурге не играл Ткачев. Однако вопреки появившимся слухам, лидер армейцев болен не коронавирусом. Он один из счастливчиков, у которых есть антитела. Пока, правда, неясно, будет ли готов к Владимир к первым играм регулярки. Без него СКА совсем сложно. Да, Марченко неплохо заменяет его на фланге, но третьего партнера к нему и Вею по-прежнему нет. В этой связи актуален становится вопрос: почему армейцы летом не подписали Доуса, к которому проявляли интерес. Найджел бы идеально вписался в первое звено, и ради 35-летнего форварда можно было пожертвовать несколькими новичками. Однако скорее всего весной и в начале лета ценник на 35-летнего форварда был слишком высок. Когда же игрок снизил свои требования до 60 млн, у СКА уже была забита платежка.

Все топовые приобретения российских игроков в Петербурге в это межсезонье были связаны с юниорским хоккеем.

Из основы можно выделить разве что Антипина, который тянет на кандидаты на Евротур. Главный трансфер — Вей. Но и этого оказалось мало, чтобы собрать боеспособную команду. Сейчас армейцы активно ведут переговоры с Каменевым и Трениным. Но на обоих средств под потолком нет (даже на одного будет сложно найти). Да и пока непонятно, как их вписать состав. Оба хоккеиста, выступавшие в последние годы в Америке, центральные. Оба молоды и в НХЛ играли в низших звеньях. Чтобы выйти на лидирующие позиции в России, им потребуется время. А его у Валерия Брагина просто нет. Если СКА и регулярный чемпионат начнет так же неудачно, как провел предсезонку, то у главного тренера могут возникнуть серьезные проблемы. Боссы армейцев не будут терпеть поражения и уволить нового специалиста могут уже осенью.