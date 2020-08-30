СКА хуже всех из фаворитов готов к сезону КХЛ. Откуда у Питера проблемы с составом, и уволят ли Брагина

Нынешнее межсезонье получилось самым необычным в истории КХЛ. Предсезонная подготовка большинства команд была нарушена из-за пандемии коронавируса. В некоторых клубах было инфицировано много игроков, и им на несколько недель в июле-августа пришлось сидеть на карантине. Неслучайно Игорь Никитин на днях обмолвился, что подготовка к чемпионату у ЦСКА началась фактически только 15 августа, на месяц позже планируемой даты. Как и наставник армейцев, многие тренеры долго не могли рассчитывать на иностранных хоккеистов, в частности на новичков, которые не могли попасть в Россию из-за закрытых границ. Форвард «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде лишь неделю назад, Брендан Лайпсик несколько дней назад прилетел в Москву, а легионеры «Куньлуня» даже не успеют приехать к старту регулярного чемпионата. На фоне остальных СКА провел довольно спокойно межсезонье. У питерцев не было эпидемии COVID-19, по крайней мере команда целиком не садилась на самоизоляцию. Иностранцы прибыли еще в июле. Все турниры, в которых планировали сыграть армейцы, состоялись.
Отменить пришлось только сбор в Финляндии и товарищеские матчи с «Йокеритом». Вот только результат команда Валерия Брагина показала неудовлетворительный.
СКА летом участвовал в трех турнирах. Sochi Hockey Open в этом году прошел в странном формате: из-за вспышки коронавируса у «Сочи» играл молодежный состав, который встречался только с олимпийской сборной России, а армейцы провели четыре игры против «Локомотива». Два первых матча СКА выиграл, а затем два проиграл, что уже было первым звоночком. После десятидневного сбора в Сочи команда отправилась в Казань на TANECO Кубок чемпионов, где заняла последнее место, проиграв даже «Салавату Юлаеву» с ужасной защитой. На сам результат обращать внимание не стоит (победы в августе никому не нужны), но бросились в глаза проблемы с игрой армейцев. В большинстве еще хоть что-то получалось, а в равных составах — всего три шайбы за турнир. Неважно выглядела оборона, в которой на своем уровне выступали только Токранов и Хафизуллин. Антипин (одно из главных приобретений) с Ожигановым пока явно не в форме. Не убедили своей игрой Самонов и Хелльберг. Теперь уже очевидно, что приглашение Александра из «Витязя» и продление с ним контракта было ошибкой. Мельничук, который вынужден был уехать в Америку, легко бы выиграл у него конкуренцию. Как и у шведского голкипера, ошибки которого были заметны еще в первый год его игры за СКА. С атакой все тоже было не так просто. Вею и Ткачеву в первом звене не хватает крутого крайнего форварда: Галимов на эту роль не тянет, а других вариантов и нет. Тройка Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов часто пропадает со льда и не может «проснуться» весь матч.
Все эти проблемы не были решены и на домашнем турнире им. Пучкова. Армейцы переиграли «Куньлунь» и «Сочи», которые по составу заметно слабее. Но в финале уступили принципиальному сопернику «Авангарду». В последних двух встречах в Петербурге не играл Ткачев. Однако вопреки появившимся слухам, лидер армейцев болен не коронавирусом. Он один из счастливчиков, у которых есть антитела. Пока, правда, неясно, будет ли готов к Владимир к первым играм регулярки. Без него СКА совсем сложно. Да, Марченко неплохо заменяет его на фланге, но третьего партнера к нему и Вею по-прежнему нет. В этой связи актуален становится вопрос: почему армейцы летом не подписали Доуса, к которому проявляли интерес. Найджел бы идеально вписался в первое звено, и ради 35-летнего форварда можно было пожертвовать несколькими новичками. Однако скорее всего весной и в начале лета ценник на 35-летнего форварда был слишком высок. Когда же игрок снизил свои требования до 60 млн, у СКА уже была забита платежка.
Все топовые приобретения российских игроков в Петербурге в это межсезонье были связаны с юниорским хоккеем.
Из основы можно выделить разве что Антипина, который тянет на кандидаты на Евротур. Главный трансфер — Вей. Но и этого оказалось мало, чтобы собрать боеспособную команду. Сейчас армейцы активно ведут переговоры с Каменевым и Трениным. Но на обоих средств под потолком нет (даже на одного будет сложно найти). Да и пока непонятно, как их вписать состав. Оба хоккеиста, выступавшие в последние годы в Америке, центральные. Оба молоды и в НХЛ играли в низших звеньях. Чтобы выйти на лидирующие позиции в России, им потребуется время. А его у Валерия Брагина просто нет. Если СКА и регулярный чемпионат начнет так же неудачно, как провел предсезонку, то у главного тренера могут возникнуть серьезные проблемы. Боссы армейцев не будут терпеть поражения и уволить нового специалиста могут уже осенью.