Кравцов проведет предстоящий сезон в «Тракторе»

Источник: Спорт-Экспресс

Клуб достиг договоренности с «Рейнджерс» об аренде хоккеиста на один год. С форвардом заключен двусторонний контракт, сообщает сайт команды.

— Достигнута договоренность, что Кравцов этот сезон полностью проведет в «Тракторе», — рассказал спортивный директор клуба Роман Беляев. — Это было желанием самого игрока и нашим главным условием. Он очень мотивирован и хочет играть за «Трактор».

Хорошо, что Виталий присоединится к команде до начала чемпионата — он успеет влиться в коллектив, адаптироваться. Это не должно занять для него много времени, поскольку со многими хоккеистами он знаком, понимает требования тренерского штаба.

Кравцов обладает большим талантом, но сегодня этого недостаточно, прошлый сезон он едва ли может занести себе в актив. Ему важно сделать правильные выводы, пересмотреть свое отношение к работе, добавить профессионализма и трудолюбия. Сейчас все зависит только от него, следующий сезон может стать определяющим в его карьере.