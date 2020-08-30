«Не представляю, что сделать, чтобы подписать Ковальчука». Волков и Хартли — о трансферах, коронавирусе и критике

Источник: Sport24

Как и все общение с журналистами в межсезонье пресс-конференции перед стартом нового регулярного чемпионата клубы проводят по ZOOM. После возвращения с турнира им. Пучкова генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков и главный тренер омичей Боб Хартли подвели итоги тренировочных сборов и поделились ожиданиями от предстоящего сезона.

Предсезонка и коронавирус.

Волков: Эта предсезонка прошла в необычном формате, были внесены коррективы в связи с пандемией. Мы пропустили две недели работы из-за коронавируса, затем скорректировали график подготовки. Но всю запланированную работу выполнили, провели достаточно много матчей. У меня никаких претензий к ребятам нет, отличная обстановка на льду и в раздевалке. С настороженным оптимизмом смотрим на старт сезона.

Не могу сказать, повезло ли команде, что все еще летом переболели коронавирусом. Мы живем в непростое время, когда никто не может сказать, хорошо ли это или плохо. Есть уже случаи, когда повторно заболевали. Мы не знаем, сколько держатся антитела в организме. На данный момент практически все ребята имеют антитела. Надеемся, что никакой второй волны не будет, и никто больше не заболеет.

Хартли: Я говорил много раз игрокам во время предсезонки, что это самая странная подготовка в нашей жизни. Надеюсь, такое больше никогда не повторится. Приходилось вносить очень много коррективов. У нас очень хорошая обстановка в команде, настроение прекрасное. В какой-то момент много игроков и членов команды находилось на карантине, но тем не менее мы все время сохраняли позитивный настрой. Летом представили шанс молодым игрокам, у нас появились новые лидеры. Я в целом доволен предсезонкой.

Чинахов, Грицюк, Чистяков провели тренировочный лагерь здорово. Грицюк с нами был еще в прошлом тренировочном лагере. Он сильно изменился за этот год, серьезно прибавил. Другие молодые игроки тоже повзрослели. Они сейчас с командой, но вопрос открыт, будут ли они в составе на первый матч.

Обмен Бобкова?

Волков: Слухи будут всегда, после каждого неудачного матча. Мы даже не размышляли о том, чтобы расстаться с Игорем. Я не вижу никаких проблем. Я уверен, что ребята войдут в сезон. Усиливать эту линию на данном этапе не вижу смысла.

Хартли: У нас хорошие вратари, нас с ними повезло. Бобков с нами давно, Гарипов присоединился к нам в прошлом сезоне после тяжелой травмы. Они дружат между собой, но между ними здоровая конкуренция. Не каждый клуб может такими голкиперами похвастаться.

Селекция.

Волков: Комплектация практически завершена, мы вписались в потолок зарплат. У нас есть пять звеньев, все выполняют свои роли. Может быть, один человек появится. Но только возможно. Если будет хорошее предложение на рынке. Уход Кошелева? Семен — игрок «Авангарда». Хоть он не так ярко провел предсезонку. Он один из тех, от кого мы можем отказаться, если на рынке будет ценный игрок.

Буше, Манукян, Хохлачев, Зернов.

Волков: Потенциал Буше огромный. Мы посмотрим, как он реализуется. Смотрим оптимистично на все. Он недавно присоединился к команде, но приехал в хорошей форме. Рид приехал мотивированным, хочет показать хороший хоккей, может быть, для того, чтобы в будущем вернуться в НХЛ. Очень рассчитываем на Буше. В нем, как и в любом другом игроке нашей команды, я уверен.

Манукян был недоволен решением отправить его в ВХЛ, но мы считаем, что ему сейчас будет полезно пройти этот тренировочный лагерь с чистого листа. У Манукяна большое сердце, и ему было тяжело принять это решение. Но мы сочли, что его уровень сейчас ниже по сравнению с другими, и на данный момент Артем не соответствовал месту в составе «Авангарда».

Хартли: Очень жаль, что Манукян не попал в основную команду. Но, к сожалению, он перенес тяжелую травму и операции. Артем еще переболел коронавирусом, выбыл на две недели из предсезонной подготовки. Мы верим, что он сможет вернуться в «Авангард» и играть в КХЛ. Я глубоко уважаю его как игрока и как человека. Отправить Манукяна в Высшую лигу было одним из сложнейших решений. Но это было наше коллегиальное решение.

Знаю, у Хохлачева огромный потенциал. Но мы пока не видели его лучшую игру. Мы пробовали его со многими игроками, со всеми Александр был хорош. Всем новичкам еще надо привыкнуть к новой системе. Мне нравится его отношение к работе. «Авангард» значительно прибавил в скорости в этом году, благодаря приходу Хохлачева, Толчинского, Секача, трех молодых игроков. Зернов прошлым летом получил серьезную травму, после возвращения даже не мог играть на вбрасываниях. Всегда есть сомнения, когда возвращаешься после таких повреждений. Думаю, они сидели у него в голове. Чтобы вернуться к прежней форме, может потребоваться целый год. Сейчас я доволен его игрой. Я надеюсь в скором времени увидеть настоящего Зернова.

Приедет ли Ковальчук в Балашиху?

Волков: По поводу Ковальчука ко мне никто не обращался. Если обратятся, не знаю, что делать. У нас потолок зарплат. Илья — не дешевый игрок. Я не представляю, что можно сделать, чтобы его подписать.

Хартли: Цель Ковальчука — выиграть Кубок Стэнли, он об этом всегда говорил. Конечно, сейчас будет много слухов. Илья только завершил сезон в НХЛ, сейчас у него отпуск. Я переписывался с Ильей, поздравил его с сезоном и все, больше мы ни о чем не говорили.

Хейтеры «Авангарда».

Хартли: Я не понимаю по-русски, так что не знаю, что пишут обо мне хейтеры, да меня это и не особо тревожит. Стараюсь фокусироваться на позитиве. 99,9 процентов людей, который так говорят, не знают меня лично, а просто рассуждают со стороны. Моя бабушка всегда мне говорила не судить книгу по обложке.