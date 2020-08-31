Каналы холдинга «Матч ТВ» покажут игры КХЛ сезона-2020/21 в полном объеме

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2020/21 КХЛ стартует 2 сентября матчем за Кубок открытия между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

«В условиях ограничения доступа болельщиков на стадионы “Матч ТВ” постарается сделать все возможное, чтобы поклонники хоккея не остались без своего любимого зрелища. Игры КХЛ будут транслироваться на наших каналах в максимально полном объеме с профессиональными комментариями, гостями, экспертами и доскональным разбором матчей. Уверены, что с нами никто не почувствует себя обделенным и каждый зритель станет соучастником яркого действа под названием КХЛ», — сказал Тащин.

Большинство матчей сезона с максимальным информационным сопровождением покажут тематические каналы КХЛ и «КХЛ HD».

«В этом сезоне главный спортивный телеканал страны покажет более 70 матчей КХЛ. Ежегодно “Матч ТВ” привносит новинки в трансляции, вместе мы популяризируем наш любимый вид спорта, даем возможность миллионам болельщиков бесплатно следить за трансляциями лучших матчей Континентальной хоккейной лиги. В новом сезоне важность телевидения высока как никогда, так как сейчас заполняемость арен возможна только частично. И для многих хоккейных болельщиков телетрансляция станет единственной возможностью увидеть матч любимой команды», — подчеркнул президент лиги Алексей Морозов.