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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккейному ЦСКА вручили золотые медали и кубок чемпионов России

Церемония вручения золотых медалей и кубка чемпионов России хоккеистам московского ЦСКА прошла в понедельник в столичном Музее хоккея.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сезон КХЛ-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победитель Кубка Гагарина определен не был, а чемпионом России был признан ЦСКА.

В рамках награждения ЦСКА состоялась презентация новичков команды.

Мероприятие прошло без присутствия болельщиков, клуб организовал трансляцию церемонии.

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