Хоккейному ЦСКА вручили золотые медали и кубок чемпионов России
Церемония вручения золотых медалей и кубка чемпионов России хоккеистам московского ЦСКА прошла в понедельник в столичном Музее хоккея.
Церемония вручения золотых медалей и кубка чемпионов России хоккеистам московского ЦСКА прошла в понедельник в столичном Музее хоккея.
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В рамках награждения ЦСКА состоялась презентация новичков команды.
Мероприятие прошло без присутствия болельщиков, клуб организовал трансляцию церемонии.