КХЛ выступила с заявлением по матчам «Барыса» в Казахстане и зрителям

«По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и еще продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу», — сказал Морозов, слова которого приводятся на сайте КХЛ.
«Наша позиция осталась прежней: хоккей — для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно. Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности. Этот вопрос — приоритетный для клубов, поэтому именно клубы вырабатывают оптимальное решение», — добавил президент КХЛ.
Напомним, сезон-2020/21 в КХЛ стартует 2 сентября. «Барыс» свой первый матч проведет 3-го числа в Риге против местного «Динамо». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана. Первый матч в Казахстане у столичной команды состоится 10 сентября, когда «Барыс» примет китайский «Куньлунь».