Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.09
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
35
Хоккей. НХЛ
01:00
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
32
Хоккей. НХЛ
2.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
16:02 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ выступила с заявлением по матчам «Барыса» в Казахстане и зрителям

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что по состоянию на 30 августа матчи регулярного чемпионата без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске, сообщает агентство «Р-Спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и еще продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу», — сказал Морозов, слова которого приводятся на сайте КХЛ.

«Наша позиция осталась прежней: хоккей — для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно. Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности. Этот вопрос — приоритетный для клубов, поэтому именно клубы вырабатывают оптимальное решение», — добавил президент КХЛ.

Напомним, сезон-2020/21 в КХЛ стартует 2 сентября. «Барыс» свой первый матч проведет 3-го числа в Риге против местного «Динамо». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана. Первый матч в Казахстане у столичной команды состоится 10 сентября, когда «Барыс» примет китайский «Куньлунь».

Во время загрузки произошла ошибка.
52-летнего бойца ММА отправили в нокаут за 14 секунд
С Сербией сыграет почти тот же состав, что с Бельгией
4 русских гола в матче НХЛ. Гурьянов почти вывел клуб в финал
Отец Месси проведет переговоры с «Барселоной» о переходе
«Локомотив» трогательно попрощался с Миранчуком
Бешеная форма. Тайсон показал новое эпичное видео с тренировки
Украинский футболист «Аталанты» оценил переход россиянина
«Динамо» узнало соперника по отборочному раунду Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь