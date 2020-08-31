КХЛ выступила с заявлением по матчам «Барыса» в Казахстане и зрителям

«По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и еще продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу», — сказал Морозов, слова которого приводятся на сайте КХЛ.