Московское «Динамо» победило «Сибирь» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в Новогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Дмитрий Яшкин (56-я минута) и Михал Чайковски (59). У «Сибири» гол забил Эрик О’Делл (21).