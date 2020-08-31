Московское «Динамо» победило «Сибирь» в контрольном матче
Хоккеисты московского «Динамо» обыграли новосибирскую «Сибирь» в своем заключительном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.
Хоккеисты московского «Динамо» обыграли новосибирскую «Сибирь» в своем заключительном контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.
Встреча, прошедшая в Новогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Дмитрий Яшкин (56-я минута) и Михал Чайковски (59). У «Сибири» гол забил Эрик О’Делл (21).
«Динамо» начнет новый сезон КХЛ 5 сентября выездным матчем с омским «Авангардом», а «Сибирь» стартует гостевым матчем также с «Авангардом» 3 сентября.