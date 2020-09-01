Гендиректор минского «Динамо»: Целиком поддерживаю курс Лукашенко, убеждения менять не собираюсь

«Я своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.