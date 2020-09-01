Гендиректор минского «Динамо»: Целиком поддерживаю курс Лукашенко, убеждения менять не собираюсь
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поддержал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поддержал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Напомним, на территории Белоруссии сейчас проходят митинги и забастовки, вызванные несогласием граждан с результатами последних президентских выборов.
«Я своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.
Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, — цитирует Баскова «Вечерний Брест».