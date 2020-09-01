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00:10 (мск), источник: Sport24

Гендиректор минского «Динамо»: Целиком поддерживаю курс Лукашенко, убеждения менять не собираюсь

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поддержал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Источник: Sport24

Напомним, на территории Белоруссии сейчас проходят митинги и забастовки, вызванные несогласием граждан с результатами последних президентских выборов.

«Я своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.

Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, — цитирует Баскова «Вечерний Брест».

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