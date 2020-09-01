Илья Усов перешел в минское «Динамо»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, с 19-летним форвардом подписан двусторонний контракт.

В сезоне-2019/20 Усов выступал в Западной хоккейной лиге (WHL), в 58 матчах за клуб «Принс-Альберт» набрал 52 очка (22 гола + 30 результативных передач).