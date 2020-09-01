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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Илья Усов перешел в минское «Динамо»

Нападающий Илья Усов стал хоккеистом минского «Динамо», сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, с 19-летним форвардом подписан двусторонний контракт.

В сезоне-2019/20 Усов выступал в Западной хоккейной лиге (WHL), в 58 матчах за клуб «Принс-Альберт» набрал 52 очка (22 гола + 30 результативных передач).

В первом матче в новом сезоне КХЛ минское «Динамо» примет «Йокерит» из Хельсинки 3 сентября.

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