Вернувшийся из НХЛ Каменев подписал контракт со СКА

Напомним, россиянин не был включен в состав «Эвеланш» на плей-офф НХЛ. В этом сезоне хоккеист провел 38 матчей в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

В своей карьере Каменев выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В Северной Америке он играл за «Нэшвилл» и «Колорадо» в НХЛ, а также защищал цвета «Милуоки Эдмиралс», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Колорадо Иглз» в АХЛ.