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15:14 (мск), источник: Sport24

Вернувшийся из НХЛ Каменев подписал контракт со СКА

Как стало известно Sport24, нападающий «Колорадо» Владислав Каменев подписал контракт со СКА.

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Источник: Sport24

Напомним, россиянин не был включен в состав «Эвеланш» на плей-офф НХЛ. В этом сезоне хоккеист провел 38 матчей в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

В своей карьере Каменев выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В Северной Америке он играл за «Нэшвилл» и «Колорадо» в НХЛ, а также защищал цвета «Милуоки Эдмиралс», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Колорадо Иглз» в АХЛ.

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