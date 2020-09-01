Вернувшийся из НХЛ Каменев подписал контракт со СКА
Как стало известно Sport24, нападающий «Колорадо» Владислав Каменев подписал контракт со СКА.
Как стало известно Sport24, нападающий «Колорадо» Владислав Каменев подписал контракт со СКА.
Напомним, россиянин не был включен в состав «Эвеланш» на
В своей карьере Каменев выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург». В Северной Америке он играл за «Нэшвилл» и «Колорадо» в НХЛ, а также защищал цвета «Милуоки Эдмиралс», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Колорадо Иглз» в АХЛ.