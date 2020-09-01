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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

А ведь они были королями: главная проблема для нового тренера «Барыса» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл три контрольных матча перед стартом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но не смог убедить всех в своей игровой силе. О том, какую проблему нужно решить главному тренеру Юрию Михайлису — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Столичная команда сумела немного обкатать состав, обыграв конкурентов из Казахстана, но сделала это без особого блеска. Был забит 21 гол, но соперник в основном был наказан за позиционные ошибки и усталость. Последнее можно расшифровать, как выпавшую нагрузку, ведь соперники «Барыса» играли свои контрольные игры чаще, а к концу сбора просто уже не успевали за более свежими оппонентами.

Отсюда шли и удаления. За четыре встречи «Барыс» забил всего пять шайб в большинстве, и все они пришлись на дуэль с «Сарыаркой». Возможно, что столичная команда только набирает рабочие обороты, но ведь когда-то игрокам «Барыса» не было в этом равных и они были королями большинства. Уже в дебютном розыгрыше «регулярки» казахстанцы показали результат 19,8 процента и выиграли номинацию.

Повторили успех в шестом сезоне (22,1), а еще два раза вошли в тройку сильнейших по этому показателю. В регулярном чемпионате-2013/2014, когда «Барыс» в последний раз был первым, 30 голов забили Найджел Доус (12), Брэндон Боченски (7), Дастин Бойд (6) и Роман Савченко (5). Лучшим в истории клуба по голам в численном большинстве остается Доус с 78 шайбами. Из действующих хоккеистов команды 47 голов у Романа Старченко.

Вокруг Старченко будет строиться большинство «Барыса» в новом сезоне. В первую спецбригаду могут также войти Линус Виделль, Мэтт Фрэттин, Даррен Диц и еще кто-то из нападающих. Привлекали, например, Егора Петухова, который стал одним из самых эффективных в контрольных, и нападающий забил во время розыгрыша численного преимущества.

В первой игре с рижским «Динамо» мы увидим, смог ли тренерский штаб найти варианты для усиления этого важного игрового компонента. Умелые исполнители в команде есть, а теперь с ними нужно наработать синхронные комбинации, которые будут приносить результат. В ситуации, когда состав не столь силен, то большинство может секретным оружием.

Напомним, в КХЛ столичный «Барыс» стартует 3 сентября с рижанами, а затем сыграет в Минске с «Динамо» (5 сентября) и ЦСКА в Москве (7 сентября). 10 числа подопечные Михайлиса примут китайский «Куньлунь», открывая домашнюю серию.

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