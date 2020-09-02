Ковид доступа: как КХЛ начнет первый посткарантинный сезон
Регулярный чемпионат стартует после серии вспышек коронавируса среди хоккеистов.
Регулярный чемпионат стартует после серии вспышек коронавируса среди хоккеистов.
В среду, 2 сентября, стартует 13-й сезон КХЛ — матчем ЦСКА — «Ак Барс». Хоккеисты попытаются восполнить весенний пробел, возникший
КХЛ изначально наметила старт сезона-2020/21 на начало сентября, однако долгое время были сомнения, что получится соблюсти этот срок. В июле команды приступили к подготовительному периоду, но уже во время сборов в нескольких клубах были зафиксированы массовые заражения ковидом. А некоторые предсезонные турниры были отменены или проведены в усеченном режиме.
— Ни у кого в карьере еще не было такого опыта, — рассказал «Известиям» капитан ЦСКА Сергей Андронов. — Ни у нас, ни у других команд. Разница с обычными предсезонками очень существенная. Но мы должны в этих условиях работать,
Как признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, за это лето лишь три хоккеиста в его команде не переболели коронавирусом. Множество заражений было официально подтверждено в «Спартаке» и «Авангарде». COVID-19 пришел и в другие команды. Тем не менее КХЛ гнула свою линию и добилась того, что в среду пройдет стартовый матч на Кубок Открытия. А с четверга запланированы игры в режиме конвейера.
— С учетом того, что с июня в Москве и большинстве других городов страны нет жесткого режима самоизоляции, странно было бы откладывать начало сезона, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Сейчас ведь проводятся матчи чемпионата России по футболу, другие массовые мероприятия. Поэтому начинать сезон КХЛ было необходимо в срок. Радует, что игры пройдут и со зрителями, поскольку без них, конечно, можно играть, как это вынуждены делать в
В большинстве городов, где пройдут игры КХЛ, разрешено заполнять от 10 до 50% мест на аренах. Однако
— Хорошо, что большинство матчей будут играть при болельщиках, — заявил «Известиям» нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш. — Без них вообще очень трудно. На том же Кубке мэра было приятно слышать шум трибун, пусть и не до конца заполненных. Мы ведь играем для зрителей, и без них
Между тем клубы очень серьезно обновились в межсезонье. Для них начинается новая эпоха жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей, ограничение вступает в силу с предстоящего сезона. По задумке руководства лиги, это должно уравнять кадровые возможности команд, как в НХЛ — там с 2000-х годов, когда появился потолок зарплат, турнир стал очень непредсказуемым.
Тем не менее и сейчас есть список фаворитов в КХЛ. Это казанский «Ак Барс», московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, омский «Авангард». Не исключено, что им составят конкуренцию магнитогорский «Металлург», финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист».
Из всех этих коллективов лишь «Ак Барс» и «Динамо» сохранили большую часть своего состава образца прошлого сезона, а также усилились несколькими игроками высокого класса. Казанский клуб пополнили нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Александр Бурмистров и Александр Хованов. А
Остальные
Впрочем, некоторые новички армейцев уже оправдывают авансы. В частности, на прошедшем предсезонном турнире на Кубок мэра высокую результативность показали форварды первого звена Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
Пока более основательными по подбору игроков выглядят «Ак Барс» и «Динамо». Они сохранили почти всех значимых лидеров и точечно усилились. Остальные фавориты серьезно поменяли составы, но у них есть время наиграть связки по ходу регулярного чемпионата и выйти на пик формы к
плей-офф.Другое дело, любые расчеты могут нарушить травмы, которые мы предсказать не в состоянии. А с учетом фактора коронавируса мы вообще сейчас находимся в неведении, в каких сочетаниях и с каким багажом все подойдут к весне.
Среди команд второго эшелона также стоит отметить коллективы, которые могут навязать борьбу фаворитам. Это хорошо усилившиеся в условиях потолка московский «Спартак» и ярославский «Локомотив», главная сенсация прошлого сезона «Сибирь», а также неплохо проводивший два последних
— Пока «Спартак» и «Локомотив» выглядят наиболее подготовленными к тому, чтобы удивить публику, — заявил «Известиям»
Одним из значимых событий межсезонья стал переезд в Мытищи китайского «Куньлуня».
— «Куньлуню» будет непросто
Также в предстоящем регулярном чемпионате примут участие подольский «Витязь», нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», череповецкая «Северсталь», ХК «Сочи», рижское и минское «Динамо».