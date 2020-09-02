Ковид доступа: как КХЛ начнет первый посткарантинный сезон

Источник: Известия

В среду, 2 сентября, стартует 13-й сезон КХЛ — матчем ЦСКА — «Ак Барс». Хоккеисты попытаются восполнить весенний пробел, возникший из-за пандемии коронавируса. Предыдущий розыгрыш плей-офф не был доигран, а обладателя Кубка Гагарина 2020 года так и не определили.

КХЛ изначально наметила старт сезона-2020/21 на начало сентября, однако долгое время были сомнения, что получится соблюсти этот срок. В июле команды приступили к подготовительному периоду, но уже во время сборов в нескольких клубах были зафиксированы массовые заражения ковидом. А некоторые предсезонные турниры были отменены или проведены в усеченном режиме.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

— Ни у кого в карьере еще не было такого опыта, — рассказал «Известиям» капитан ЦСКА Сергей Андронов. — Ни у нас, ни у других команд. Разница с обычными предсезонками очень существенная. Но мы должны в этих условиях работать, как-то к ним адаптироваться и идти дальше.

Не заметить потерь

Как признался главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, за это лето лишь три хоккеиста в его команде не переболели коронавирусом. Множество заражений было официально подтверждено в «Спартаке» и «Авангарде». COVID-19 пришел и в другие команды. Тем не менее КХЛ гнула свою линию и добилась того, что в среду пройдет стартовый матч на Кубок Открытия. А с четверга запланированы игры в режиме конвейера.

ЦСКА (Москва) Все о команде

— С учетом того, что с июня в Москве и большинстве других городов страны нет жесткого режима самоизоляции, странно было бы откладывать начало сезона, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Сейчас ведь проводятся матчи чемпионата России по футболу, другие массовые мероприятия. Поэтому начинать сезон КХЛ было необходимо в срок. Радует, что игры пройдут и со зрителями, поскольку без них, конечно, можно играть, как это вынуждены делать в плей-офф НХЛ, но вряд ли хоккеистам такое по душе.

В большинстве городов, где пройдут игры КХЛ, разрешено заполнять от 10 до 50% мест на аренах. Однако кое-где пока всё же запрещено играть со зрителями. При пустых трибунах начнут регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирск) и «Барыс» из Нурсултана. Также пока не разрешено проводить хоккейные матчи в Финляндии, что затрудняет жизнь «Йокериту». На первых порах хельсинкский клуб будет проводить домашние встречи в Риге.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— Хорошо, что большинство матчей будут играть при болельщиках, — заявил «Известиям» нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш. — Без них вообще очень трудно. На том же Кубке мэра было приятно слышать шум трибун, пусть и не до конца заполненных. Мы ведь играем для зрителей, и без них что-то проводить просто нет смысла.

Достигли потолка

Между тем клубы очень серьезно обновились в межсезонье. Для них начинается новая эпоха жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей, ограничение вступает в силу с предстоящего сезона. По задумке руководства лиги, это должно уравнять кадровые возможности команд, как в НХЛ — там с 2000-х годов, когда появился потолок зарплат, турнир стал очень непредсказуемым.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Тем не менее и сейчас есть список фаворитов в КХЛ. Это казанский «Ак Барс», московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, омский «Авангард». Не исключено, что им составят конкуренцию магнитогорский «Металлург», финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист».

Из всех этих коллективов лишь «Ак Барс» и «Динамо» сохранили большую часть своего состава образца прошлого сезона, а также усилились несколькими игроками высокого класса. Казанский клуб пополнили нападающие Найджел Доус, Стефан Да Коста, Александр Бурмистров и Александр Хованов. А бело-голубые вернули из СКА форварда Дмитрия Кагарлицкого, который должен составить с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным сильнейшее звено в лиге.

Динамо (Москва) Все о команде

Остальные топ-клубы серьезно перетряхнули составы. Например, ЦСКА лишился целой группы своих лидеров, внесших основной вклад в победу в Кубке Гагарина 2019 года. В НХЛ уехали нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов. Также клуб покинули ведущие защитники Никита Нестеров и Алексей Марченко и еще несколько квалифицированных хоккеистов.

Впрочем, некоторые новички армейцев уже оправдывают авансы. В частности, на прошедшем предсезонном турнире на Кубок мэра высокую результативность показали форварды первого звена Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

Пока более основательными по подбору игроков выглядят «Ак Барс» и «Динамо». Они сохранили почти всех значимых лидеров и точечно усилились. Остальные фавориты серьезно поменяли составы, но у них есть время наиграть связки по ходу регулярного чемпионата и выйти на пик формы к плей-офф. Другое дело, любые расчеты могут нарушить травмы, которые мы предсказать не в состоянии. А с учетом фактора коронавируса мы вообще сейчас находимся в неведении, в каких сочетаниях и с каким багажом все подойдут к весне. Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов

Темные лошадки

Среди команд второго эшелона также стоит отметить коллективы, которые могут навязать борьбу фаворитам. Это хорошо усилившиеся в условиях потолка московский «Спартак» и ярославский «Локомотив», главная сенсация прошлого сезона «Сибирь», а также неплохо проводивший два последних плей-офф уфимский «Салават Юлаев», который сменил главного тренера и потерял главную звезду КХЛ последних лет шведского нападающего Линуса Умарка.

— Пока «Спартак» и «Локомотив» выглядят наиболее подготовленными к тому, чтобы удивить публику, — заявил «Известиям» экс-наставник красно-белых и ярославцев Федор Канарейкин. — Они достаточно качественно усилились, воспользовавшись тем, что потолок зарплат вынудил топ-клубы расстаться с рядом качественных хоккеистов, которые остались без контрактов. И тренеры способны ставить внятный системный хоккей, выжимая максимум из своих подопечных и заставляя их демонстрировать лучшие качества. Впрочем, никогда нельзя сбрасывать со счетов и «Салават Юлаев», который очень непредсказуем — может неважно отыграть регулярный чемпионат, а потом начать выбивать фаворитов из плей-офф.

Спартак (Москва) Все о команде

Одним из значимых событий межсезонья стал переезд в Мытищи китайского «Куньлуня». Из-за ситуации с коронавирусом и сложностей с транспортировкой команды между странами было решено на время перевести этот клуб в Подмосковье, а также комплектовать его по большей части российскими хоккеистами. Многие из них лишь в августе присоединились к команде. А часть легионеров до сих пор не может въехать в страну. В этих условиях новый главный тренер «Куньлуня», легендарный хоккеист Алексей Ковалев вынужден «с листа» ставить игру. Впрочем, еще в середине лета существовала угроза, что клуб вообще пропустит сезон, как это уже случилось с владивостокским «Адмиралом».

Локомотив (Ярославль) Все о команде

— «Куньлуню» будет непросто из-за всей суматохи с переездом и комплектованием состава, — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Адмирала» и мытищинского «Атланта» Сергей Светлов. — Но хорошо, что ему удалось вообще заявиться на сезон. Мы уже потеряли Владивосток на ближайший год. Не хотелось, чтобы его участь повторил кто-то еще. Думаю, поначалу Алексею Ковалеву будет трудно с учетом того, что большинство хоккеистов только сейчас оказались в его распоряжении. Но по ходу сезона можно наиграть нужные сочетания, а поначалу придется набирать очки на морально-волевых усилиях. И тут будет очень важна поддержка болельщиков, которая наверняка появится, поскольку в Мытищах народ любит хоккей и соскучился по нему за пять лет с момента расформирования «Атланта».