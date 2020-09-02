Морозов подтвердил, что КХЛ может в новом сезоне провести матч в Израиле

«Вопрос находится в стадии проработки. Конкретно на данный момент ничего сказать не можем. Но шанс, что уже в нынешнем сезоне там будет сыгран один матч регулярного чемпионата КХЛ, есть. У израильской стороны есть интерес к проведению такого мероприятия. Там уже следили за тем, как ранее проводились аналогичные матчи в Европе. Мы же хотим посмотреть, какую аудиторию привлекут на эту игру. Всё-таки в Израиле живёт очень большая русскоговорящая община», — сказал Морозов в интервью «Известиям».