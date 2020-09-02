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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Дацюк вошёл в состав «Автомобилиста» на первую выездную серию в новом сезоне КХЛ

«Автомобилист» на официальном сайте клуба объявил состав команды на первый выезд в новом сезоне КХЛ.

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В Челябинск на матч с «Трактором» под руководством Билла Питерса отправились 29 хоккеистов, в число которых вошёл и Павел Дацюк.

Вратари:
Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;

Защитники:
Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чарльз Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский, Степан Островский;

Нападающие:
Дэн Секстон, Павел Дацюк, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Илья Захаров, Алексей Макеев, Михаил Назаров, Дмитрий Жукенов.

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