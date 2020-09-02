«Амур» начнет сезон в КХЛ не в оптимальном составе из-за вспышки COVID-19

Источник: Спорт РИА Новости

«Амур» начнет новый сезон 3 сентября гостевым матчем против череповецкой «Северстали», после хабаровчане сыграют на выезде с ярославским «Локомотивом» (5 сентября), омским «Авангардом» (7 сентября) и магнитогорским «Металлургом» (9 сентября).

«Мы уже сообщали, что ряд игроков сдали первичные положительные тесты на COVID-19. За прошедшие дни их стало больше, некоторые результаты подтвердились. Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. Есть игроки, которые уже выздоровели, что подтверждают тесты, сделанные накануне, но в соответствии с протоколами лиги, им необходимо дождаться второго отрицательного теста. Лишь тогда они смогут присоединиться к команде. Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем», — — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев.

«Мы привлекли игроков молодёжной команды, это отличный шанс для них. Все, кто выйдут на лёд, будут биться, все соскучились по хоккею, а для “молодежи” это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне», — добавил тренер.

В списке игроков, вошедших в заявку «Амура», отсутствуют все легионеры команды, в том числе братья Томаш и Гинек Зогорны, а также братья Вячеслав и Владислав Ушенины и защитник Сергей Терещенко. Всего на выездную серию команды отправились 24 хоккеиста «Амура»:

вратари — Евгений Киселев, Александр Евграфов, Тимур Шиянов;.

защитники — Валерий Васильев, Глеб Корягин, Никита Камалов, Юрий Сергиенко, Александр Гопиенко, Максим Игнатович, Александр Игошев, Никита Зимин, Никита Александров;.