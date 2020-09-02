«Ак Барс» победил ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43), который на 48-й минуте не реализовал буллит. Саморуков стал автором самого быстрого гола в матчах за Кубок Открытия, ему потребовалась 51 секунда игрового времени, чтобы забросить шайбу. Нападающий «Ак Барса» Да Коста, перешедший в казанский клуб в мае, забросил первую шайбу в официальном матче в составе команды.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.

ЦСКА в пятый раз сыграл в матче за Кубок Открытия, армейцы лишь один раз добивались победы. Для «Ак Барса» это был четвертый матч, казанский клуб во второй раз стал победителем встречи за Кубок Открытия, впервые это произошло также в овертайме в сезоне-2009/10. В прошлом сезоне Кубок Открытия завоевал омский «Авангард», обыгравший ЦСКА (3:1), ЦСКА и «Ак Барс» впервые встретились в матче за Кубок Открытия. «Ак Барс» впервые с 22 апреля 2018 года сумел победить ЦСКА, прервав шестиматчевую серию без побед, тогда казанский клуб дома обыграл армейцев со счетом 1:0 в решающем матче финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2017/18.

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В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Сочи», а «Ак Барс» также на домашней площадке примет подольский «Витязь». Оба матча пройдут 4 сентября.