Хоккеисты минского «Динамо» стартуют в 13-м сезоне КХЛ
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» стартуют сегодня в 13-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» стартуют сегодня в 13-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с финским «Йокеритом». Начало матча в 18.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе подготовки к новому сезону динамовцы, приступившие к тренировкам в середине июля
Подготовка к новому сезону велась в закрытом формате при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Команда проживала в закрытом загородном комплексе, а тренировалась на льду «Минск-Арены» в режиме ограниченного доступа посторонних.
Прошлый регулярный чемпионат КХЛ стал самым неудачным для «зубров» за время выступления в КХЛ. Минское «Динамо» заняло последнее место в турнире. Команда Крэйга Вудкрофта выиграла 14 матчей, потерпев 48 поражений. «Зубры» пропустили 232 шайбы, что является историческим антирекордом Континентальной хоккейной лиги.
В межсезонье клуб покинули такие игроки как Андрей Костицын,
Поединком с финским «Йокеритом» минчане открывают серию домашних игр. Вторая встреча нового сезона на «Минск-Арене» состоится 5 сентября. «Динамо» примет казахстанский «Барыс» (17.00), 7 сентября сыграет на своей площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым» (19.00), а 9 сентября «зубры» померятся силами с обладателями Кубка открытия-2020 казанским «Ак Барсом».