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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» стартуют в 13-м сезоне КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» стартуют сегодня в 13-м сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На льду «Минск-Арены» подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют с финским «Йокеритом». Начало матча в 18.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе подготовки к новому сезону динамовцы, приступившие к тренировкам в середине июля из-за эпидемиологической ситуации, не смогли принять участие в ряде предсезонных турниров. Они восполнили этот пробел матчами против команд из чемпионата Беларуси, а также участием в Кубке Салея, который команда выиграла, одолев в финале минскую «Юность» со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Подготовка к новому сезону велась в закрытом формате при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Команда проживала в закрытом загородном комплексе, а тренировалась на льду «Минск-Арены» в режиме ограниченного доступа посторонних.

Прошлый регулярный чемпионат КХЛ стал самым неудачным для «зубров» за время выступления в КХЛ. Минское «Динамо» заняло последнее место в турнире. Команда Крэйга Вудкрофта выиграла 14 матчей, потерпев 48 поражений. «Зубры» пропустили 232 шайбы, что является историческим антирекордом Континентальной хоккейной лиги.

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В межсезонье клуб покинули такие игроки как Андрей Костицын, Марк-Андре Граньяни, Кирилл Готовец, Олег Евенко. Однако последние трансферные приобретения, среди которых Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Брэндон Менелл, Адам Альмквист, Доминик Фурх, а также талантливые белорусские игроки Алексей Протас, Егор Шарангович, Максим Сушко, Владислав Колячонок, Илья Усов, Владимир Алистров, Илья Соловьев внушают оптимизм. Кроме того, в команде удалось удержать игроков сборной Беларуси, среди которых опытные хоккеисты Артем Демков и Александр Павлович. Остался в Минске и Райан Спунер. Насколько обоснованы прогнозы о том, что минчане проведут новый сезон куда удачнее предыдущего, ответят предстоящие матчи турнира.

Поединком с финским «Йокеритом» минчане открывают серию домашних игр. Вторая встреча нового сезона на «Минск-Арене» состоится 5 сентября. «Динамо» примет казахстанский «Барыс» (17.00), 7 сентября сыграет на своей площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым» (19.00), а 9 сентября «зубры» померятся силами с обладателями Кубка открытия-2020 казанским «Ак Барсом».

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