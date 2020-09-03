«Йокерит» не вылетел из Хельсинки на матч КХЛ в Минске

Источник: Спорт РИА Новости

Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу же после игры.

«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00 (время совпадает с московским). Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», — говорится в сообщении издания.

Встреча регулярного чемпионата «Динамо» — «Йокерит» должна пройти 3 сентября в Минске. Отмечается, что финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, однако «Динамо» ответило отказом на данную просьбу.