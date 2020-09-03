Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р
Барыс
03
Хоккей. КХЛ
18:10
Динамо Мн
Йокерит
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. НХЛ
4.09
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
4.09
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч минского «Динамо» с «Йокеритом» отменен

Матч между минским «Динамо» и финским «Йокеритом», запланированный на четверг в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее газет IltaLehti сообщила, что хоккеисты «Йокерита» в четверг не вылетели в Минск. Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу же после игры.

«Матч “Динамо” (Минск) — “Йокерит”, запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», — сообщили в пресс-службе организации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Скандал перед матчем России: Сербы обиделись на жест Смолова
Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»
Роналду и Месси вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
«Йокериту» присуждено поражение в матче КХЛ с минским «Динамо»
Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Ротором» признан ошибкой
Голов будет немного: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь