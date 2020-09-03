Матч минского «Динамо» с «Йокеритом» отменен

Ранее газет IltaLehti сообщила, что хоккеисты «Йокерита» в четверг не вылетели в Минск. Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на стартовую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу же после игры.