Что грозит «Йокериту» за отказ ехать в Минск на матч против «Динамо»

— В случаях, когда отдельный матч первого этапа чемпионата не состоялся, и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, должно быть засчитано техническое поражение, этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа и начисляются два очка. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых командами мест на первом этапе чемпионата заброшенные и пропущенные шайбы в таких матчах не учитываются.