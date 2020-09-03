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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что грозит «Йокериту» за отказ ехать в Минск на матч против «Динамо»

«Йокериту», который не приедет в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», должно быть засчитано техническое поражение.

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Источник: Спорт-Экспресс

В спортивном регламенте лиги говорится следующее:

— В случаях, когда отдельный матч первого этапа чемпионата не состоялся, и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, должно быть засчитано техническое поражение, этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа и начисляются два очка. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых командами мест на первом этапе чемпионата заброшенные и пропущенные шайбы в таких матчах не учитываются.

Ранее лига на своем официальном сайте объявила, что матч сегодня не состоится. Финский клуб даже не вылетел в Минск.

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