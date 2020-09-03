Что грозит «Йокериту» за отказ ехать в Минск на матч против «Динамо»
«Йокериту», который не приедет в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», должно быть засчитано техническое поражение.
«Йокериту», который не приедет в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», должно быть засчитано техническое поражение.
В спортивном регламенте лиги говорится следующее:
— В случаях, когда отдельный матч первого этапа чемпионата не состоялся, и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, должно быть засчитано техническое поражение, этой команде очки не начисляются.
Ранее лига на своем официальном сайте объявила, что матч сегодня не состоится. Финский клуб даже не вылетел в Минск.