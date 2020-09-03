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14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Один из судей матча КХЛ «Динамо» Рига — «Барыс» заразился коронавирусом

Один из судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и казахстанским «Барысом» заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч “Динамо” Рига — “Барыс” будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус», — говорится в сообщении.

Матч пройдет в четверг в Риге и начнется в 17:00 мск. Игра станет первой для команд в нынешнем сезоне КХЛ.

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