Один из судей матча КХЛ «Динамо» Рига — «Барыс» заразился коронавирусом
Один из судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и казахстанским «Барысом» заразился коронавирусом, сообщает
Один из судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и казахстанским «Барысом» заразился коронавирусом, сообщает
«У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч “Динамо” Рига — “Барыс” будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус», — говорится в сообщении.
Матч пройдет в четверг в Риге и начнется в 17:00 мск. Игра станет первой для команд в нынешнем сезоне КХЛ.