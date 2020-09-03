Один из судей матча КХЛ «Динамо» Рига — «Барыс» заразился коронавирусом

«У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч “Динамо” Рига — “Барыс” будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус», — говорится в сообщении.