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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Jatkoaika: Игрокам «Йокерита» поступали угрозы из Беларуси. Они опасались за безопасность

Решение не лететь в столицу Беларуси на матч регулярного чемпионата КХЛ было принято игроками «Йокерита», а не руководством финского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает издание Jatkoaika со ссылкой на собственный источник.

«Причина такого решения — в многочисленных угрозах жизни, которые получали игроки “Йокерита” из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность», — сообщается в статье на сайте издания.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

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