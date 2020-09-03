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15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Белоруссии уже отменен матч КХЛ. Причина — не вирус, а политика

Первая игра «Динамо» не состоится из-за отказа «Йокерита» приезжать в Минск.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Сегодня в Минске должен был состояться матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и «Йокеритом». Планировалось, что финский клуб прилетит в столицу Белоруссии прямо в день игры и улетит сразу после нее.

Однако в итоге «Йокерит» не приехал в аэропорт Хельсинки и отменил поездку.

— Матч «Динамо» Минск — «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе КХЛ.

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Что грозит «Йокериту»

«Йокериту» должно быть засчитано техническое поражение. В спортивном регламенте лиги говорится следующее:

— В случаях, когда отдельный матч первого этапа чемпионата не состоялся, и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, должно быть засчитано техническое поражение, этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа и начисляются два очка. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых командами мест на первом этапе чемпионата заброшенные и пропущенные шайбы в таких матчах не учитываются.

— В случае неявки команды на нее налагается штраф в размере трех миллионов рублей. При этом она обязана возместить сопернику все возникшие убытки, — говорится в дисциплинарном регламенте КХЛ.

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Почему «Йокерит» пропускает матч

Все дело в политической ситуации в Белоруссии, в которой после президентских выборов в августе и победы на них Александра Лукашенко проходят массовые протесты с требованием признать их результаты недействительными и провести новые.

Во многих европейских странах, включая Финляндию, призывают отменить спортивные события, которые проходят в Белоруссии, или бойкотировать их. Так, Латвия не хочет проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году вместе со своим соседом — в прибалтийской стране требуют переноса белорусской части турнира в другое место. В противном случае латвийцы хотят отказаться от участия в чемпионате.

В Финляндии СМИ и болельщики придерживаются такой же позиции. Так, фан-клуб «Йокерита» заявил, что будет бойкотировать домашние матчи команды, если она полетит в Минск на игру.

Видимо, оценив репутационные риски, «джокеры» решили, что потеря очков и санкции КХЛ менее страшная вещь, чем общественное порицание в родной стране.

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Что будет дальше

Скандал очень громкий, возможна эскалация в случае каких-то высказываний с белорусской или финской стороны, однако вряд ли он получит серьезное продолжение. «Динамо» получит два очка, «Йокерит» — ноль, и дальше команды разойдутся по своему расписанию.

Можно предположить, что потенциально опасными матчами в чемпионате могут стать игры минчан против «Йокерита» (она одна), а также рижского «Динамо». Гостевые в том числе — непонятно, как в Белоруссии отреагируют на сегодняшний бойкот финнов и жесткую позицию латвийской федерации хоккея по чемпионату мира. Вот календарь этих матчей:

1 октября — Динамо (Рига) — Динамо (Минск)
11 октября — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
28 октября — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
26 декабря — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
7 января — Динамо (Рига) — Динамо (Минск)
18 февраля — Йокерит — Динамо (Минск)
25 февраля — Динамо (Рига) — Динамо (Минск).

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