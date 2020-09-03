В Белоруссии уже отменен матч КХЛ. Причина — не вирус, а политика
Первая игра «Динамо» не состоится
Первая игра «Динамо» не состоится
Сегодня в Минске должен был состояться матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и «Йокеритом». Планировалось, что финский клуб прилетит в столицу Белоруссии прямо в день игры и улетит сразу после нее.
Однако в итоге «Йокерит» не приехал в аэропорт Хельсинки и отменил поездку.
— Матч «Динамо» Минск — «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно, — прокомментировали ситуацию в
«Йокериту» должно быть засчитано техническое поражение. В спортивном регламенте лиги говорится следующее:
— В случаях, когда отдельный матч первого этапа чемпионата не состоялся, и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, должно быть засчитано техническое поражение, этой команде очки не начисляются.
— В случае неявки команды на нее налагается штраф в размере трех миллионов рублей. При этом она обязана возместить сопернику все возникшие убытки, — говорится в дисциплинарном регламенте КХЛ.
Все дело в политической ситуации в Белоруссии, в которой после президентских выборов в августе и победы на них Александра Лукашенко проходят массовые протесты с требованием признать их результаты недействительными и провести новые.
Во многих европейских странах, включая Финляндию, призывают отменить спортивные события, которые проходят в Белоруссии, или бойкотировать их. Так, Латвия не хочет проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году вместе со своим соседом — в прибалтийской стране требуют переноса белорусской части турнира в другое место. В противном случае латвийцы хотят отказаться от участия в чемпионате.
В Финляндии СМИ и болельщики придерживаются такой же позиции. Так,
Видимо, оценив репутационные риски, «джокеры» решили, что потеря очков и санкции КХЛ менее страшная вещь, чем общественное порицание в родной стране.
Скандал очень громкий, возможна эскалация в случае
Можно предположить, что потенциально опасными матчами в чемпионате могут стать игры минчан против «Йокерита» (она одна), а также рижского «Динамо». Гостевые в том числе — непонятно, как в Белоруссии отреагируют на сегодняшний бойкот финнов и жесткую позицию латвийской федерации хоккея по чемпионату мира. Вот календарь этих матчей:
1 октября — Динамо (Рига) — Динамо (Минск)
11 октября — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
28 октября — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
26 декабря — Динамо (Минск) — Динамо (Рига)
7 января — Динамо (Рига) — Динамо (Минск)
18 февраля — Йокерит — Динамо (Минск)
25 февраля — Динамо (Рига) — Динамо (Минск).