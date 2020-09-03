СМИ сообщают, что хоккеисты «Йокерита» не бойкотировали матч с «Динамо»
Информация о бойкоте матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» со стороны игроков финского «Йокерита» не соответствует действительности, сообщает
Информация о бойкоте матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» со стороны игроков финского «Йокерита» не соответствует действительности, сообщает
В четверг КХЛ объявила, что матч «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки), который должен был пройти 3 сентября, в этот день не состоится. 1 сентября «Йокерит» заявил, что прилетит на свою первую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу же после игры.
Газета IltaLehti сообщила, что хоккеисты «Йокерита» в четверг не вылетели в Минск. По информации финского
По данным
Отмечается, что председатель правления финского клуба Яри Курри пытался перенести встречу с «Динамо» последние две недели, однако минский клуб не соглашался с этим предложением. Сообщается, что «давление» на «Йокерит» только усиливалось, после чего КХЛ пошла на перенос матча.