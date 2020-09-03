СМИ сообщают, что хоккеисты «Йокерита» не бойкотировали матч с «Динамо»

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг КХЛ объявила, что матч «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки), который должен был пройти 3 сентября, в этот день не состоится. 1 сентября «Йокерит» заявил, что прилетит на свою первую игру нового сезона КХЛ с минским «Динамо» в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу же после игры.

Газета IltaLehti сообщила, что хоккеисты «Йокерита» в четверг не вылетели в Минск. По информации финского онлайн-журналa Jatkoaika, из-за полученных угроз игроки финской команды опасаются за свою безопасность в Минске, поэтому отказались от полета в столицу Белоруссии. Пресс-секретарь Минспорта и туризма Белоруссии Владимир Нестерович сообщил РИА Новости, что оснований опасаться за свою безопасность у игроков «Йокерита» быть не могло.

По данным Ilta-Sanomat, игроки не бойкотировали матч с «Динамо», а договоренность об отмене матча с минским клубом была согласована с КХЛ в 11:30 утра. Уже после 13:00 КХЛ сообщила, что игра не состоится, а причины отмены матча будут названы позднее. После объявления КХЛ рейс игроков «Йокерита» был отменен.