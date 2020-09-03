В «Йокерите» объяснили, почему не полетели в Минск на матч КХЛ с «Динамо»

«Еще две недели назад мы уже волновались о том, какая ситуация в Минске. Вы знаете, о чем речь, обо всем том, что творится в Белоруссии. Мы сообщили КХЛ и минскому “Динамо”, что чувствуем: играть в Минске небезопасно. “Динамо” нас заверило в том, что безопасность будет обеспечена. Но мы приняли решение, что чувствуем: играть будет небезопасно. То есть мы приняли решение, руководствуясь исключительно мерами безопасности. Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение в матче с минским “Динамо”. Мы уже думаем о субботнем матче в Риге», — сказал Кеурулайнен по телефону.