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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Йокерите» объяснили, почему не полетели в Минск на матч КХЛ с «Динамо»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Финский «Йокерит» не полетел на матч КХЛ в Минске с местным «Динамо», руководствуясь мерами безопасности, сказал РИА Новости менеджер по связям с общественностью финского хоккейного клуба «Йокерит» Ииро Кеурулайнен.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Еще две недели назад мы уже волновались о том, какая ситуация в Минске. Вы знаете, о чем речь, обо всем том, что творится в Белоруссии. Мы сообщили КХЛ и минскому “Динамо”, что чувствуем: играть в Минске небезопасно. “Динамо” нас заверило в том, что безопасность будет обеспечена. Но мы приняли решение, что чувствуем: играть будет небезопасно. То есть мы приняли решение, руководствуясь исключительно мерами безопасности. Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение в матче с минским “Динамо”. Мы уже думаем о субботнем матче в Риге», — сказал Кеурулайнен по телефону.

Динамо (Минск)

В четверг КХЛ объявила, что матч «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки), который должен был пройти 3 сентября, в этот день не состоится. Финскому клубу присуждено техническое поражение.

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