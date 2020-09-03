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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» открыл новый сезон КХЛ победой над «Динамо»

Казахстанский «Барыс» одержал победу над рижским «Динамо» в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд в рамках регулярного чемпионата прошла в Риге и завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу гостей.

Подопечные Юрия Михайлиса сделали заявку на победу уже в первом периоде, забросив три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк (8-я минута), ставший автором первой шайбы «Барыса» в новом сезоне, Никита Михайлис (10-я) и Даррен Диц (17-я).

В самой концовке второго периода рижане отыграли одну шайбу усилиями Павла Чернова (39-я).

Заключительная 20-минутка запомнилась дракой капитана «Барыса» Дица с Джей Си Лайпоном. За 25 секунд до завершения матча «Динамо» сократило отставание до минимума при игре «5 на 3» — забросил Денис Паршин, но на большее времени не хватило.

Таким образом, «Барыс» одержал первую победу под руководством Михайлиса в официальном матче.

Следующий матч «Барыс» проведет 5 сентября в Минске против местного «Динамо».

Динамо Р
2:3
0:3, 1:0, 1:0
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