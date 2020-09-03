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21:26 (мск), источник: БЕЛТА

Басков: В адрес хоккеистов и руководства «Йокерита» было много угроз

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес руководства «Йокерита» и хоккеистов финского клуба накануне матча против минского «Динамо» поступали многочисленные угрозы с целью сорвать игру команд. Об этом генеральный директор минского ХК «Динамо» Дмитрий Басков заявил в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.

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«После того как увидел рассылку на некоторых Telegram-каналах, где речь шла о том, чтобы любыми путями сорвать матч открытия нового сезона минского “Динамо” в КХЛ, понял, что будет какая-то атака, ведь там были указаны адреса интернет-аккаунтов игроков “Йокерита”. Позвонил руководству финского хоккейного клуба. Они подтвердили, что со вчерашнего вечера было много угроз в адрес как хоккеистов, так и их самих. Также было сказано, что решение лететь или не лететь на матч в Минск будет принято после совещания», — прокомментировал ситуацию гендиректор столичной дружины.

Поединок между белорусской и финской командами должен был начаться сегодня в 18.00 на льду столичной «Минск-Арены». Однако дружина из Хельсинки не полетела в столицу Беларуси. В итоге «Йокериту» решением руководства КХЛ было засчитано техническое поражение.

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