Басков: В адрес хоккеистов и руководства «Йокерита» было много угроз

«После того как увидел рассылку на некоторых Telegram-каналах, где речь шла о том, чтобы любыми путями сорвать матч открытия нового сезона минского “Динамо” в КХЛ, понял, что будет какая-то атака, ведь там были указаны адреса интернет-аккаунтов игроков “Йокерита”. Позвонил руководству финского хоккейного клуба. Они подтвердили, что со вчерашнего вечера было много угроз в адрес как хоккеистов, так и их самих. Также было сказано, что решение лететь или не лететь на матч в Минск будет принято после совещания», — прокомментировал ситуацию гендиректор столичной дружины.