«Локомотив» разгромил «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (4-я минута), Егор Аверин (19), Магнус Пяярви-Свенссон (29), Артур Каюмов (42), Павел Красовский (42) и Егор Коршков (43, 56). У проигравших отличились Мартин Бакош (34) и Анатолий Никонцев (59). После пятой пропущенной шайбы голкипер «Спартака» Никита Беспалов был заменен на Павла Хомченко.

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Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. Голкипер хозяев Илья Коновалов одержал 50-ю победу в матчах КХЛ.

«Локомотив» в следующем матче примет хабаровский «Амур» 5 сентября, подопечные Олега Знарка в этот же день на выезде сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом».

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