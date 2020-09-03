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21:52 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромил «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московский «Спартак» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 1 925 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (4-я минута), Егор Аверин (19), Магнус Пяярви-Свенссон (29), Артур Каюмов (42), Павел Красовский (42) и Егор Коршков (43, 56). У проигравших отличились Мартин Бакош (34) и Анатолий Никонцев (59). После пятой пропущенной шайбы голкипер «Спартака» Никита Беспалов был заменен на Павла Хомченко.

Спартак (Москва)

Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. Голкипер хозяев Илья Коновалов одержал 50-ю победу в матчах КХЛ.

«Локомотив» в следующем матче примет хабаровский «Амур» 5 сентября, подопечные Олега Знарка в этот же день на выезде сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом».

Локомотив (Ярославль)

В другом матче игрового дня «Барыс» из Нур-Султана в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2, а «Автомобилист» на выезде оказался сильнее челябинского «Трактора» (3:1). Матч, запланированный на среду между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом», не состоялся, финский клуб не приехал на игру, в связи с чем ему засчитано техническое поражение.

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7:2
2:0, 1:1, 4:1
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