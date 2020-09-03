«Авангард» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил канадский форвард «Авангарда» Рид Буше. Буше провел первый матч в КХЛ, он перешел в омскую команду летом, в прошлом сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), став вторым бомбардиром сезона.
Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. В КХЛ Ржига тренировал «Авангард», московский «Спартак», подмосковный «Атлант», петербургский СКА и братиславский «Слован».
В следующем матче «Авангард» 5 сентября примет московское «Динамо», а «Сибирь» в этот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
В других матчах игрового дня «Северсталь» (Череповец) дома обыграла «Амур» (Хабаровск) со счетом 6:4, «Салават Юлаев» (Уфа) на выезде переиграл «Торпедо» со счетом 3:2.