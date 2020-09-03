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22:31 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу на 50-й минуте забросил канадский форвард «Авангарда» Рид Буше. Буше провел первый матч в КХЛ, он перешел в омскую команду летом, в прошлом сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), став вторым бомбардиром сезона.

Авангард (Омск)

Встреча началась с минуты молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, который умер 1 сентября. В КХЛ Ржига тренировал «Авангард», московский «Спартак», подмосковный «Атлант», петербургский СКА и братиславский «Слован».

В следующем матче «Авангард» 5 сентября примет московское «Динамо», а «Сибирь» в этот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Сибирь (Новосибирск)

В других матчах игрового дня «Северсталь» (Череповец) дома обыграла «Амур» (Хабаровск) со счетом 6:4, «Салават Юлаев» (Уфа) на выезде переиграл «Торпедо» со счетом 3:2.

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