КХЛ отметила эффектный гол капитана «Барыса» в матче с рижским «Динамо»

«Во второй день “регулярки” состоялось возвращение хоккея в Ригу, где местное обновленное “Динамо” принимало “Барыс”. Перед началом матча стало известно, что встречу будут обслуживать не арбитры КХЛ, а местные рефери. Команда из Нур-Султана доверила место в воротах Хенрику Карлссону, оставив в запасе новичка Йони Ортио. Рижане выставили практически оптимальный состав. Счет на девятой минуте матча открыл форвард гостей Кертис Волк, который был самым расторопным на пятачке ворот. До конца периода “Барыс” развил свое преимущество до трех шайб — Никита Михайлис отличился в большинстве, а затем Даррен Диц эффектно убрал защитника и отлично бросил. Команда Петериса Скудры отыграла одну шайбу под занавес второго периода — Павел Чернов оказался точен при реализации. Рижане пытались отыграться, в одном из эпизодов Чернов уже переправлял шайбу в пустые ворота, но попал лишь в штангу. На последних минутах “Динамо” получило шанс для реализации двойного большинства, в формате 6 на 3 Денис Паршин сократил отставание своей команды до минимума. В оставшиеся 25 секунд рижане пытались перевести игру в овертайм, но не смогли зацепить очки в первом матче сезона. Нервная победа “Барыса”», — говорится в тексте.