КХЛ отметила эффектный гол капитана «Барыса» в матче с рижским «Динамо»
«Барыс» провел нервный матч с рижским «Динамо» на старте нового сезона, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» провел нервный матч с рижским «Динамо» на старте нового сезона, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Также была отмечена эффектная шайба капитана казахстанского клуба Даррена Дица, который устроил первую драку «Барыса» в сезоне.
«Во второй день “регулярки” состоялось возвращение хоккея в Ригу, где местное обновленное “Динамо” принимало “Барыс”. Перед началом матча стало известно, что встречу будут обслуживать не арбитры КХЛ, а местные рефери. Команда из
Матч «Динамо» — «Барыс» завершился со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. Следующую игру «Барыс» проведет 5 сентября в Минске против местного «Динамо».