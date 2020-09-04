Юрий Михайлис высказался о победе «Барыса» на старте нового сезона КХЛ

«Тяжелая игра. Рады, что выиграли. Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так, всех с победой — команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.