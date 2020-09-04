Юрий Михайлис высказался о победе «Барыса» на старте нового сезона КХЛ
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелая игра. Рады, что выиграли. Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на
Напомним, что «Барыс» выиграл у рижского «Динамо» со счетом 3:2.
Следующую игру казахстанский клуб проведет 5 сентября в Минске против местного «Динамо».