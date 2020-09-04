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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Юрий Михайлис высказался о победе «Барыса» на старте нового сезона КХЛ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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«Тяжелая игра. Рады, что выиграли. Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так, всех с победой — команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Барыс (Нур-Султан)

Напомним, что «Барыс» выиграл у рижского «Динамо» со счетом 3:2.

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Следующую игру казахстанский клуб проведет 5 сентября в Минске против местного «Динамо».

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