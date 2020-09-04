Два гола в большинстве и агрессия на лидеров. Как соперник чуть не наказал «Барыс» в КХЛ

Стартовый матч нового сезона начался успешно, ведь столичный «Барыс» выиграл игру в первые 20 минут встречи. Важным моментом в матче стал гол: Кертис Волк воспользовался ошибкой соперников, когда они потеряли шайбу из виду в своей зоне, и без помех отправил ее мимо вратаря.

Отличился столичный клуб и в большинстве. Михайлис использовал два варианта. В первом к Линусу Виделлю, Роману Старченко, Мэтту Фрэттину и Даррену Дицу присоединялся Егор Петухов. Такую схему мы уже видели в контрольных играх, а тренер ее объяснил необходимостью агрессии и дополнительным напряжением у чужих ворот, которые давал Петухов.

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Во второй пятерке комбинации разыгрывали Волк, Никита Михайлис, Якоб Лилья. Четвертым нападающим был габаритный Дмитрий Шевченко, а позицию защитника занимали Джесси Блэкер или Виктор Сведберг. Эти игроки забили второй гол, который отправил соперника в нокдаун. Шевченко поборолся у борта и отпасовал на Михайлиса, а сам поехал к воротам.

Острая передача Михайлиса превратилась в гол. Первоначально все бросились поздравлять Шевченко, но Лига записала шайбу на десятого номера. Были похожие эпизоды у тройки и в дальнейшем, но Дмитрий был не так продуктивен. Открыл голевой счет Диц: капитан не стал бросать от синей линии, обыграл защитника и воспользовался заслоном от Виделля. Вратарь бросок не видел.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Во втором и третьем периодах поинтереснее смотрелось «Динамо». Возможно, ключевыми эпизодами стали акты агрессии на Волке и Фрэттине, когда форварды пострадали, а защитить их оказалось некому. Пробовал вступить в первый эпизод Сведберг, но конфликт остановили на словесной перепалке. Рижане перехватили инициативу.

Если в первом периоде «Барыс» выигрывал по силовым приемам (6:3), то в оставшиеся 40 минут проиграл в три раза (4:14). Около восьми минут казахстанский клуб провел в атаке с 21 по 60 минуты, а их оппоненты — больше 12. Динамика владения шайбой также изменилась в сторону хозяев льда: если «Барыс» стартовый отрезок выиграл на одну минуту (6:5), то затем уступил почти в пять минут (9:14).

Следствием преимущества «Динамо» едва не стал овертайм. Петухов с Дмитрием Гурковым оставили команду в ситуации три на пять, но рижане лишь раз сумели пробить Хенрика Карлссона. Казахстанская команда выиграла матч, но по ходу встречи упускала игровую инициативу, что едва не привело к потере баллов. Обе шайбы «Барыс» пропустил в численном меньшинстве.

Таким образом, «Барыс» оказался не готов к инициативе соперника и не смог спокойно контролировать ход практически выигранной встречи. Будь соперник повыше классом, встреча могла завершиться по-другому. Даже с набором двух заветных очков проблемы в организации игры никуда не делись.

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