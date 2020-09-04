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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Без расстройства желудка? Как лидеры «Барыса» стартовали в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл стартовый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но не все потенциальные лидеры сумели проявить себя. Канадский форвард столичной команды забил после расстройства желудка, а еще один легионер не набрал ни одного очка после результативной серии в контрольных играх. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Подопечные Юрия Михайлиса выиграли матч в Риге у «Динамо». «Барыс» уже после первого периода создал задел в три шайбы, но едва не растерял все преимущество, когда рижане наказали казахстанцев за нарушение правил.

Самым бросающим игроком стал Даррен Диц, который отметился пятью попытками. Он же провел больше всех времени на льду — 22 минуты и 21 секунду. Голевой бросок капитана получился не только красивым, но и был засчитан, как победный. Показатель, как и у всех участников голевых комбинаций, положительный — «+2». В контрольных играх защитник был не так заметен.

Барыс (Нур-Султан)

Наибольшее количество игрового времени среди форвардов получил Линус Виделль — 19 минут и 57 секунд. Шведский лидер после результативности в товарищеских матчах ни набрал ни одного очка, но отметился одним броском. Также в активе у него силовой прием. Похожие показатели у Мэтта Фрэттина, который пропустил два контрольных матча и в Риге отыграл чуть меньше (18 минут и 33 секунды), чем напарник по нападению: два броска и силовой прием.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучше партнеров по первому звену проявил себя Роман Старченко. Казахстанский форвард ассистировал Дицу, а сам успел бросить два раза за 18 минут. Две из трех шайб забили хоккеисты второго атакующего звена: счет открыл Кертис Волк (16 минут и 46 секунд), а увеличил разницу Никита Михайлис (15 минут и одна секунда). Это позитивный момент, ведь канадца перед выездом беспокоило состояние здоровья и он даже пропустил один матч в Нур-Султане, а казахстанца — его результативность.

Континентальная Хоккейная Лига

Без набранных баллов остались еще два исполнителя, на которых делают ставку. Шведский нападающий Якоб Лилья сыграл 15 минут и 56 секунд, но отметился только двумя бросками, фолом против себя и блоком выстрела соперника. Силовой прием, две минуты штрафа и пару бросков на счету Егора Петухова, который отыграл на секунду больше Лильи.

Можно предположить, что в Минске, где «Барыс» сыграет с еще одним «Динамо», смогут набрать очки другие фавориты команды, а Михайлис добудет вторую победу подряд. Должны набирать очки Виделль с Лильей, которых приглашали на роли бомбардиров.

Матч в столице Беларуси пройдет завтра, 5 сентября. Минчане первый игровой день пропустили, ведь финский «Йокерит» не явился на матч, а «Барыс» от поездки не отказывался. Завершит выездную серию клуб из Казахстана в Москве, когда 7 числа сыграет с ЦСКА.

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Динамо Р
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Барыс
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