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4 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).

ЦСКА и «Сочи» провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» победил в гостях со счетом 2:1.

ЦСКА (Москва)

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут «Барыс» из Нур-Султана, «Сочи» днем ранее в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».

В другом матче дня подольский «Витязь» с «сухой» победы над «Ак Барсом» стартовал в регулярном чемпионате, победив в Казани со счетом 4:0. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба над казанцами.

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ЦСКА
3:1
0:0, 1:1, 2:0
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