ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).

ЦСКА и «Сочи» провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» победил в гостях со счетом 2:1.

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В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут «Барыс» из Нур-Султана, «Сочи» днем ранее в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».