ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (36-я минута), Мэт Робинсон (41) и Павел Карнаухов (43). У проигравших отличился Маркус Нильссон (29).
ЦСКА и «Сочи» провели 23-й матч в КХЛ, при этом сочинский клуб всего лишь раз добивался победы. Это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» победил в гостях со счетом 2:1.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина 7 сентября дома примут «Барыс» из
В другом матче дня подольский «Витязь» с «сухой» победы над «Ак Барсом» стартовал в регулярном чемпионате, победив в Казани со счетом 4:0. Эта победа стала самой крупной для подмосковного клуба над казанцами.