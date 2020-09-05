Минское «Динамо» принимает «Барыс» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с одной из главных спортивных арен страны. Хоккеисты из Нур-Султана прибыли в Минск в хорошем расположении духа.

Динамо (Минск) Все о команде

В первом туре они в гостях обыграли рижских одноклубников минчан — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Казахстанцы уже по ходу первого периода забросили три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк, Никита Михайлис и Даррен Диц. В концовке второго периода рижанину Павлу Чернову удалось отыграть одну шайбу, а на последней минуте игры его товарищ по команде Денис Паршин стал автором второго гола «Динамо», но перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. Таким образом, клуб из Казахстана находится в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде