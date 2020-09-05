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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» принимает «Барыс» в домашнем матче чемпионата КХЛ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» принимает «Барыс» в первом домашнем матче нового сезона чемпионата КХЛ. Игра начнется на льду «Минск-Арены» в 17.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с одной из главных спортивных арен страны. Хоккеисты из Нур-Султана прибыли в Минск в хорошем расположении духа.

Динамо (Минск)

В первом туре они в гостях обыграли рижских одноклубников минчан — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Казахстанцы уже по ходу первого периода забросили три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк, Никита Михайлис и Даррен Диц. В концовке второго периода рижанину Павлу Чернову удалось отыграть одну шайбу, а на последней минуте игры его товарищ по команде Денис Паршин стал автором второго гола «Динамо», но перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. Таким образом, клуб из Казахстана находится в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Барыс (Нур-Султан)

Минчане должны были играть дома с финским «Йокеритом», однако игроки хельсинкского клуба не прибыли на матч. По информации финского издания Jatkoaika, решение принимали непосредственно игроки «Йокерита». Как утверждается в заметке, причинами отказа команды лететь в Минск стали многочисленные угрозы жизни, которые получали хоккеисты финской команды из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность. Тем не менее, «джокерам» было засчитано техническое поражение 0:5 в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.

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