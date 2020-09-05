Минское «Динамо» принимает «Барыс» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с одной из главных спортивных арен страны. Хоккеисты из Нур-Султана прибыли в Минск в хорошем расположении духа.
В первом туре они в гостях обыграли рижских одноклубников минчан — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Казахстанцы уже по ходу первого периода забросили три безответные шайбы. Отличились Кертис Волк, Никита Михайлис и Даррен Диц. В концовке второго периода рижанину Павлу Чернову удалось отыграть одну шайбу, а на последней минуте игры его товарищ по команде Денис Паршин стал автором второго гола «Динамо», но перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. Таким образом, клуб из Казахстана находится в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Минчане должны были играть дома с финским «Йокеритом», однако игроки хельсинкского клуба не прибыли на матч. По информации финского издания Jatkoaika, решение принимали непосредственно игроки «Йокерита». Как утверждается в заметке, причинами отказа команды лететь в Минск стали многочисленные угрозы жизни, которые получали хоккеисты финской команды из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность. Тем не менее, «джокерам» было засчитано техническое поражение 0:5 в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ.