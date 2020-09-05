«Барыс» — очень сильная команда". В минском «Динамо» высказались о настрое на матч КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Минск Роб Клинкхаммер поделился своими ожиданиями от матча с «Барысом». Его слова приводит официальный сайт минского клуба.

Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 5 сентября.

— Как настроение?

— Команда готова. Вы ждем выход на лед. Сегодня будет интересная игра, «Барыс» — это очень сильная команда. Но мы будем играть с большим желанием, чтобы победить и порадовать болельщиков.

— Ты будешь капитаном?

— Еще не знаю, кто будет капитаном. Для нас важно, чтобы все ребята в команде были готовы к игре, чтобы все шли к одной цели. Мы хотим побеждать и показать в этом сезоне хорошую игру. Важно, что в команде есть уверенность в том, что мы будет побеждать.

Динамо (Минск) Все о команде

— Ты герой для болельщиков «Динамо». Ты был одним из лучших игроков в сезоне 2016/17. Возможно, после заброшенной шайбы сделаешь круг почета и поприветствуешь болельщиков?

— У «Динамо» — лучшие болельщики. Мне всегда нравилось играть здесь, я это помню и ценю. Мы рассчитываем на их помощь.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт также настроен на победу.

— Команда готовилась шесть недель. Мы ждем от новых игроков, что они привнесут в игру много энергии. Игроки будут голодными и помогут команде победить. Мы ждем первую домашнюю игру. Верим, что сможем порадовать наших болельщиков.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— В составе много молодых игроков, для некоторых это будет первый опыт игры на таком взрослом уровне. Насколько они готовы?

— Все молодые ребята готовы. Они тренировались с нами шесть недель. Ждем, что некоторые могут волноваться. Мы дадим ребятам поиграть, почувствовать лед, мужской хоккей. Они должны привыкнуть, адаптироваться. Со временем они могут стать хорошими хоккеистами.