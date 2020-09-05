«Барыс» выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ
Тренерский штаб «Барыса» определился с составом на матч с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Тренерский штаб «Барыса» определился с составом на матч с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Место в воротах столичного клуба займет новичок Йони Ортио. Для финского голкипера это будет дебютный матч за «Барыс» в КХЛ.
В первой игре нового сезона против рижского «Динамо» (3:2) Юрий Михайлис доверил ворота Хенрику Карлссону, но матч с минчанами он пропустит.
Состав «Барыса» выглядит так:
Ортио (Каратаев).
Орехов — Диц, Фрэттин — Виделль — Старченко
Сведберг — Блэкер, Михайлис — Волк — Лилья
Метальников — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко
Гайтамиров, Асетов — Шестаков — Петухов (Мусоров).
Матч пройдет в Минске и начнется в 20:00 по времени