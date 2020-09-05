«Барыс» выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ

Место в воротах столичного клуба займет новичок Йони Ортио. Для финского голкипера это будет дебютный матч за «Барыс» в КХЛ.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

В первой игре нового сезона против рижского «Динамо» (3:2) Юрий Михайлис доверил ворота Хенрику Карлссону, но матч с минчанами он пропустит.

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Состав «Барыса» выглядит так:

Ортио (Каратаев).

Орехов — Диц, Фрэттин — Виделль — Старченко

Сведберг — Блэкер, Михайлис — Волк — Лилья

Метальников — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко

Гайтамиров, Асетов — Шестаков — Петухов (Мусоров).