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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» определился с составом на матч с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Место в воротах столичного клуба займет новичок Йони Ортио. Для финского голкипера это будет дебютный матч за «Барыс» в КХЛ.

Барыс (Нур-Султан)

В первой игре нового сезона против рижского «Динамо» (3:2) Юрий Михайлис доверил ворота Хенрику Карлссону, но матч с минчанами он пропустит.

Динамо (Минск)

Состав «Барыса» выглядит так:

Ортио (Каратаев).

Орехов — Диц, Фрэттин — Виделль — Старченко
Сведберг — Блэкер, Михайлис — Волк — Лилья
Метальников — Шалапов, Акользин — Сагадеев — Шевченко
Гайтамиров, Асетов — Шестаков — Петухов (Мусоров).

Матч пройдет в Минске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

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