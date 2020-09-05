«Автомобилист» победил «Спартак» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбу на 23-й минуте забросил Михаил Мамкин.

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 24 броска и провел первый матч на ноль в сезоне.