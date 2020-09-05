Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
ХК Динамо
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Салават Юлаев
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Амур
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р
Йокерит
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
10
Хоккей. НХЛ
6.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» победил «Спартак» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбу на 23-й минуте забросил Михаил Мамкин.

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 24 броска и провел первый матч на ноль в сезоне.

В следующем матче «Автомобилист» 8 сентября примет китайский «Куньлунь», «Спартак» 7 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо».

Автомобилист
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Спартак
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше?
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Черчесов: Сезон только начался, нет смысла говорить о трудностях
Агент Миранчука раскрыл подробности его трансфера в «Аталанту»
Подруга Федуна заявила о своем влиянии на трансферы «Спартака»
Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь