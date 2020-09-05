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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Антон Ландер (24-я минута) и Магнус Пяярви-Свенссон (49). Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.

Следующий матч «Локомотив» проведет 9 сентября на выезде против московского «Динамо», «Амур» 7 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом».

Локомотив
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Амур
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