«Локомотив» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Ярославский «Локомотив» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Антон Ландер (24-я минута) и Магнус
Следующий матч «Локомотив» проведет 9 сентября на выезде против московского «Динамо», «Амур» 7 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом».