«Локомотив» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Антон Ландер (24-я минута) и Магнус Пяярви-Свенссон (49). Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.