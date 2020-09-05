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20:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» выиграло у «Сибири» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» дома победило новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (4-я минута), Брэйди Остин (8), Джастин Клус (15) и Энди Миле (37). У гостей отличились Дмитрий Саюстов (6), Эрик О’Делл (28) и Никита Коротков (50).

«Торпедо» в следующей игре примет петербургский СКА 8 сентября, а «Сибирь» днем ранее сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью».

Торпедо НН
4:3
3:1, 1:1, 0:1
Сибирь
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