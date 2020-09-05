«Торпедо» выиграло у «Сибири» в матче КХЛ

Субботняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (4-я минута), Брэйди Остин (8), Джастин Клус (15) и Энди Миле (37). У гостей отличились Дмитрий Саюстов (6), Эрик О’Делл (28) и Никита Коротков (50).