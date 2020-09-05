«Торпедо» выиграло у «Сибири» в матче КХЛ
Нижегородское «Торпедо» дома победило новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Нижегородское «Торпедо» дома победило новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (4-я минута), Брэйди Остин (8), Джастин Клус (15) и Энди Миле (37). У гостей отличились Дмитрий Саюстов (6), Эрик О’Делл (28) и Никита Коротков (50).
«Торпедо» в следующей игре примет петербургский СКА 8 сентября, а «Сибирь» днем ранее сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью».