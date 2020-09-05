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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал камбэк с 0:3, но потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл минскому «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время встречи, прошедшей в Минске, завершилось вничью 4:4 (0:0, 4:1, 0:3). При этом по ходу игры «Барыс» уступал 0:3 и 1:4.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вторая 20-минутка осталась за минчанами. Сначала «Динамо» наказало «Барыс» за удаление Кертиса Волка, получившего четырехминутный штраф. В большинстве отличились Брэндон Козун (25-я минута) и Роб Клинкхаммер (26-я). А на 28-й минуте Артем Димков забросил третью шайбу в ворота Йони Ортио, дебютировавшего за казахстанский клуб.

На 39-й минуте «Барыс» одну шайбу отыграл — отличился Антон Сагадеев, однако за две секунды до перерыва Егор Шарангович вновь огорчил Ортио и восстановил преимущество «Динамо» в три шайбы.

Заключительный период остался за «Барысом». Через 33 секунды после начала Роман Старченко убежал на рандеву с голкипером и забросил вторую шайбу минчанам.

На 54-й минуте «Барыс» реализовал численное преимущество и усилиями Никиты Михайлиса сократил отставание до минимума, а спустя три минуты Даррен Диц и вовсе сравнял счет.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались минчане. Победу «Динамо» на 31-й секунде принес Клинкхаммер.

Для «Барыса» это поражение стало первым в сезоне после победы на рижским «Динамо» в стартовом матче, и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру столичный клуб проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.

Динамо Мн
5:4ОТ
0:0, 4:1, 0:3
Барыс
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