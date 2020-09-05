Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме переиграли «Барыс»

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Стартовый период подарил любителям хоккея быструю игру с обилием моментов как у одних так и других ворот. Чуть большим преимуществом владели минчане. Однако до заброшенных шайб дело не дошло. Защитники «Динамо» и «Барыса» старались не ошибаться. Кроме того, уверенную игру демонстрировали вратари обеих дружин.

Во второй трети поединка минчане усилили натиск, хоккеисты «Барыса» начали чаще удаляться. После того как Кертис Волк отправился «отдыхать» на четыре минуты (2+2) «зубры» сначала открыли счет, а затем удвоили преимущество. Счет заброшенным шайбам «Динамо» в новом сезоне на 26-й минуте открыл Брэндон Козун, а увеличил преимущество «зубров» менее ем через минуту еще один легионер «бело-синих» Роб Клинкхаммер. После второго взятия ворот прошло не так много времени, как третью шайбу в ворота «Барыса» отправил Артем Демков.

Несмотря на добытое преимущество, минчане продолжили активный прессинг в чужой зоне и атаки на ворота дружины из Нур-Султана.

Соперники минчан попытались перехватить инициативу, и это им удалось. Концовка второго и третий период прошли под аккомпанемент атак казахстанцев, которым удалось забросить четыре шайбы силами Антона Сагадеева, Никиты Михайлиса, Романа Старченко и Даррена Дица. У «Динамо» забросил четвертую шайбу Егор Шарангович.

Таким образом, судьба встречи решалась в овертаме. В дополнительное время точнее были минчане. Победную точку поставил Роб Клинкхаммер.