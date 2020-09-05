Дубль Кадейкина помог «Салавату Юлаеву» победить «Северсталь» в матче КХЛ

Субботняя встреча в Череповце завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Александр Кадейкин (9-я и 48-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (17) и Шакир Мухамадуллин (35). Форвард уфимцев Никита Сошников провел 150-й матч в КХЛ. У проигравших отличился Давид Думбадзе (47).