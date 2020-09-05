Текущие события
Хоккей. НХЛ
6.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
18:00
Авангард
ХК Динамо
21
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Барыс
ОТ
54
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Сибирь
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Йокерит
13
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
10
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Кадейкина помог «Салавату Юлаеву» победить «Северсталь» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Череповце завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Александр Кадейкин (9-я и 48-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (17) и Шакир Мухамадуллин (35). Форвард уфимцев Никита Сошников провел 150-й матч в КХЛ. У проигравших отличился Давид Думбадзе (47).

«Салават Юлаев» в следующей игре сыграет на выезде с минским «Динамо» 7 сентября, а «Северсталь» в этот же день примет новосибирскую «Сибирь».

Северсталь
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Салават Юлаев
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше?
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
Сборная Англии стартовала в Лиге наций с победы
Российский теннисист вышел в 1/8 финала US Open
Стало известно, когда Миранчук сможет сыграть за «Аталанту»
Подруга Федуна заявила о своем влиянии на трансферы «Спартака»
Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь