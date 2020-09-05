«Авангард» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Шумаков (на 3-й минуте), Рид Буше (17), у «Динамо» отличился Владимир Брюквин.