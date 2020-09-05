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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Шумаков (на 3-й минуте), Рид Буше (17), у «Динамо» отличился Владимир Брюквин.

Форвард московского «Динамо» Даниил Тарасов набрал 100-е очко в КХЛ.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 7 сентября против хабаровского «Амура», «Динамо» в тот же день примет на своем льду московский «Спартак».

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