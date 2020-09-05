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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Барыса» объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Минске и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом по ходу игры казахстанский клуб отыгрался с 0:3 и 1:4.

«Тяжело сложилась для нас игра. Особенно начало и второй период. Соперник был быстрее, мобильнее, поэтому на шаг, на два, мы везде опаздывали. Здорово у нас играл вратарь, держал в игре. Хотя мы эти голы пропустили из-за персональных ошибок и из-за того, что где-то соперник переигрывал нас в движении. Опять же, подвела дисциплина, ненужные удаления. Если говорить про третий период, то я благодарен команде и всем ребятам за то, что не сдались. У команды есть характер, из счета 1:4 клуб может перевести игру в овертайм. Спасибо команде за самоотдачу», — сказал Михайлис после матча.

Для «Барыса» это поражение стало первым в новом сезоне КХЛ и первым под руководством нового тренера. В этой игре за казахстанский клуб дебютировал новичок — финский голкипер Йони Ортио.

Следующий матч «Барыс» проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.

Динамо Мн
5:4ОТ
0:0, 4:1, 0:3
Барыс
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