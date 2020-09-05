Новый тренер «Барыса» объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря

«Тяжело сложилась для нас игра. Особенно начало и второй период. Соперник был быстрее, мобильнее, поэтому на шаг, на два, мы везде опаздывали. Здорово у нас играл вратарь, держал в игре. Хотя мы эти голы пропустили из-за персональных ошибок и из-за того, что где-то соперник переигрывал нас в движении. Опять же, подвела дисциплина, ненужные удаления. Если говорить про третий период, то я благодарен команде и всем ребятам за то, что не сдались. У команды есть характер, из счета 1:4 клуб может перевести игру в овертайм. Спасибо команде за самоотдачу», — сказал Михайлис после матча.