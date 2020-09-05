Новый тренер «Барыса» объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Минске и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом по ходу игры казахстанский клуб отыгрался с 0:3 и 1:4.
«Тяжело сложилась для нас игра. Особенно начало и второй период. Соперник был быстрее, мобильнее, поэтому на шаг, на два, мы везде опаздывали. Здорово у нас играл вратарь, держал в игре. Хотя мы эти голы пропустили
Для «Барыса» это поражение стало первым в новом сезоне КХЛ и первым под руководством нового тренера. В этой игре за казахстанский клуб дебютировал новичок — финский голкипер Йони Ортио.
Следующий матч «Барыс» проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.