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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

«“Барыс” показал свой уровень». Тренер минского «Динамо» — об игре с казахстанским клубом в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнюю игру с «Барысом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит пресс-служба белорусского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Хотелось бы сказать, что я доволен выступлением нашей команды. Первые два периода все шло по плану игры, по плану того, как мы говорили ребятам. Но, к сожалению, на последней минуте второго периода мы расслабились и получили шайбу. В перерыве между вторым и третьим периодами я сказал ребятам, чтобы продолжали играть в тот хоккей, который играли до этого, продолжали гнуть свою линию, продолжали играть агрессивно на высоких скоростях. Но, к сожалению, «Барыс» показал свой уровень, это сильная команда. Они использовали те моменты, что у них были. И мы выглядели как команда, которая нервничает в конце игры. Ребята довели дело до логического заключения, два очка мы заработали, поэтому в принципе я доволен игрой, — рассказал он.

Барыс (Нур-Султан)

— Как можно оценить действия в неравных составах?

— Большинство выглядело опасным, меньшинство выглядело лучше, но нам есть куда стремиться. Третья шайба «Барыса» была забита в меньшинстве. Я обязательно пересмотрю этот момент и покажу его ребятам. В целом, я доволен игрой команды в неравных составах.

— Несмотря на четыре пропущенные шайбы, согласны ли вы, что Доменик Фурх провел хороший матч? И какова вероятность его увидеть в воротах в следующем матче?

Динамо (Минск)

— Доменик провел хорошую игру. Первая, третья и четвертая шайбы были заброшены после паса на дальнюю штангу. Вторая шайба — это был выход один на один. Хочу отметить, что любой гол, который проходит с паса — это наша ошибка. Фурх провел отличную игру и помог нам победить. Будем рассчитывать на него в будущем.

«Барыс» уступил минскому «Динамо» в овертайме — 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским «Динамо» в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру «Барыс» проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.

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Динамо Мн
5:4ОТ
0:0, 4:1, 0:3
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