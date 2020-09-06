«Триллер в Минске». КХЛ — о матче «Динамо» — «Барыс»

«Соперники подошли к этой встрече, имея в активе по два очка — “Барыс” завоевал их в Риге, а минчане получили без боя, благодаря нежеланию “Йокерита” прибыть на матч. По сравнению с предыдущей игрой гости произвели минимальные изменения в составе: место в воротах занял Йони Ортио, а в четвертом звене Алихан Асетов заменил Дмитрия Гуркова. Ну и сочетания нападающих в третьей и четвертой тройках несколько видоизменились. Ортио стал главным героем первого периода. Минчане атаковали значительно больше и острее, и лишь вратарь “Барыса” был главной причиной того, что на перерыв соперники ушли при нулях на табло. Но во второй двадцатиминутке капитулировал и Ортио — Райан Спунер в большинстве выдал классную поперечную передачу, которую так же классно в касание замкнул Брэндон Козун. Этот гол вдохнул в хозяев, и без того имевших преимущество, новые силы, и следом в ворота Ортио влетели еще две шайбы. На последней минуте второго отрезка Антон Сагадеев один гол отыграл, но еще до сирены Егор Шарангович восстановил отрыв в три шайбы. На первой же минуте третьего периода Роман Старченко сократил счет, и гости понеслись отыгрываться. За шесть минут до конца основного времени Никита Михайлис сократил отставание до минимума. Сразу же после этого на вбрасывании Роб Клинкхаммер заработал ненужное удаление, чем чуть было не подвел минчан. Однако в меньшинстве они выстояли, мало того — Франсис Паре чуть было не забросил пятую шайбу, выбежав один на один с Ортио. И все же гости сравняли счет. Самое интересное, что сделано это было не во время традиционного финального навала — когда Даррен Диц протолкнул шайбу в сетку, в зоне динамовцев были только три игрока “Барыса”, считая и Дица, и полная шестерка хозяев. К чести минчан — они не пали духом. И в овертайме заиграли так же, как в первом периоде. Им потребовалось всего 31 секунда, чтобы добиться успеха — Клинкхаммер, сделав дубль, принес “Динамо” победу», — говорится в тексте.