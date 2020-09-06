Канадский хоккеист минского «Динамо» оценил победу над «Барысом»

Источник: РИА "Новости"

— Хорошая игра. Третий период был не лучшим в нашем исполнении. Но у нас молодая команда. Молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— Помог тот факт, что 3 сентября матч не состоялся? «Барыс» в это время играл в Риге.

— Не думаю, что это как-то нам помогло. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли.

— Впереди сложные соперники: «Салават Юлаев», «Ак Барс». Что надо делать, чтобы набрать максимум очков?

Динамо (Минск) Все о команде

— Играть так же, как в первых двух периодах с «Барысом». И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — соперники, которым сложно забросить. Поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов.

«Барыс» уступил минскому «Динамо» в овертайме — 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским «Динамо» в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.