Канадский хоккеист минского «Динамо» оценил победу над «Барысом»
Канадский нападающий минского «Динамо» Райан Спунер, сделавший в матче с «Барысом» ассистентский
Канадский нападающий минского «Динамо» Райан Спунер, сделавший в матче с «Барысом» ассистентский
— Хорошая игра. Третий период был не лучшим в нашем исполнении. Но у нас молодая команда. Молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
— Помог тот факт, что 3 сентября матч не состоялся? «Барыс» в это время играл в Риге.
— Не думаю, что это
— Впереди сложные соперники: «Салават Юлаев», «Ак Барс». Что надо делать, чтобы набрать максимум очков?
— Играть так же, как в первых двух периодах с «Барысом». И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — соперники, которым сложно забросить. Поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов.
«Барыс» уступил минскому «Динамо» в овертайме — 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским «Динамо» в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.
Следующую игру «Барыс» проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.