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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский хоккеист минского «Динамо» оценил победу над «Барысом»

Канадский нападающий минского «Динамо» Райан Спунер, сделавший в матче с «Барысом» ассистентский хет-трик, поделился своими впечатлениями от непростой победы.

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Источник: РИА "Новости"

— Хорошая игра. Третий период был не лучшим в нашем исполнении. Но у нас молодая команда. Молодежи надо время, чтобы стать опытнее. Мы будем учиться. В будущем игра будет еще лучше. Самое главное, что мы выиграли и набрали два очка, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Барыс (Нур-Султан)

— Помог тот факт, что 3 сентября матч не состоялся? «Барыс» в это время играл в Риге.

— Не думаю, что это как-то нам помогло. Хотелось бы сыграть тогда. Самое важное, что мы выиграли.

— Впереди сложные соперники: «Салават Юлаев», «Ак Барс». Что надо делать, чтобы набрать максимум очков?

Динамо (Минск)

— Играть так же, как в первых двух периодах с «Барысом». И не забывать про защиту. Каждый должен улучшить свои действия в обороне. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — соперники, которым сложно забросить. Поэтому надо использовать максимальное количество своих шансов.

«Барыс» уступил минскому «Динамо» в овертайме — 4:5. Это поражение стало первым в сезоне для казахстанского клуба после победы на рижским «Динамо» в стартовом матче и первым под руководством Юрия Михайлиса.

Следующую игру «Барыс» проведет 7 сентября в Москве против ЦСКА.

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